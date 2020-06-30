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بلد العجائب ..كش ... ميو!  


باقر الجبوري||

 

ح⬅ز⬅ب الله .. طلع بوخ.....

يعني كان المفروض منهم ان يصادمون مع اخوتهم بجهاز مكافحة الارهاب !!!

نعم ... كان المفروض حسب مارسمت السفارة الامريكية ان تحدث مصادمة فيما بين افراد الجهاز والمجموعة الحشداوية

مخطط لجر الحشد لمعركة شيعية شيعية

او لجر الحشد لمقاتلة الدولة

سيناريوا ليبيا او اليمن !!!

ولكن ولله الحمد كان الحشداويين في قمة التعقل فسلموا انفسهم وتقبلوا واقع الاعتقال وتلك لن تكون طبعا نهاية القصة !!!

فهنالك تحقيق وقضاء ووووالخ !!!

القضية لم تدم طويلا فلا يوجد دليل مع كل ما ادعت به الحكومة او ما تقول به جرذان السفارة !!!

فلا منصات صواريخ !!!

ولا صواريخ كاتيوشا !!!

ولا معتقل ايراني معهم !!!

واليوم القضاء يفرج عنهم لعدم كفاية الادلة !!!

بالمناسبة فالذي يتابع عمليات الاعتقال التي يقوم بها الجهاز يعلم ان الجهاز يقوم بتصوير العملية وتصوير الادلة الثبوتية للجريمة وما الى ذلك لاثبات التهمة على المتهم !!!

فاين ذلك التصوير !

واين تصوير المنصات والصواريخ !

واين تصوير الشخص الايراني الذي تم اعتقاله في الحادثة !!

من المعيب ان ندخل جهاز مكافحة الارهاب في هذه الامور لنجعل من كبش فداء لصعود نجم احدهم مهما كان جنسه او لونه او رتبته في الدولة او على حساب دماء الابرياء التي كانت ستسقط في الفتنة !!!

الجميع اليوم مطالب بالتحقيق للوصول الى مصدر المعلومة التي وصلت تحديدا الى ( مكتب رئيس الوزراء ) ومنه الى جهاز مكافحة الارهاب ومنه الى قيادة العمليات المشتركة لغرض تسهيل مهمة الجهاز !!!

سؤال اخر ... لو فرضنا ان هنالك مصدر خارجي للمعلومة !!!

فهل من العقلانية او المهنية ان تصبح الاجهزة الامنية تدار بهذه السذاجة لتصديق اي معلومة واتخاذ الاجراء فيها دون التحقيق والتدقيق !!!

هاي ... شني ... هاي ...

اني سامع المخب السر قبل كان يشتغل عالارهابيين

اليوم صار يشتغل عالاجهزة الامنية باعتبار الحشد جهاز من اجهزة الدولة الامنية !!!

ما ادري جبناها عليمن ...

ادري هي كش عاع لو كش ميو ...

دنعل ابو الطلعكم ...

 

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