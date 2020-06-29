خطوة لم تكن مدروسة ..!  

حيدر الموسوي ||

القاضي يفرج عن جميع المعتقلين ال ١٤ وتم اطلاق سراحهم

رسالة رقم ٢

الى الصديق والزميل ورئيس مجلس الوزراء الحالي

v الدول لا تقاد بالعواطف والنجاح ليس بتأييد الحسابات الوهمية في منصات التواصل الاجتماعي

الحكومات يتم تقييم نجاحها وفق الاولويات

واولويات الوضع الحالي في البلد :

v الوضع الصحي المنهار والمتراكم وكيف انقاذ اكبر قدر ممكن من ارواح المواطنين وتوفير ابسط متطلبات الكوادر الصحية التي بدأت تشحذ حتى الاوكسجين

v الوضع الاقتصادي وكيف من الممكن انقاذ البلاد من الافلاس بعد الهروب من الازمة الى الامام باستخدام الاسلوب الاسهل وهو الاقتراض الخارجي والداخلي والذي سيكبل العراق ديون وفوائد كبيرة من اجل امكانية دفع رواتب شهرين فقط

v كثرة الحديث عن مواضيع جانبية خلافية بين الناس ومحاولة الوقوف مع رإي دون اخر لينقسم الناس حوله لن يخدم الصالح العام ولن يقدم او يؤخر مجرد سحابة وينتهي مفعولها .

v البصمة هي وضع ستراتيجية انقاذ الفوضى الحالية والانهيار الاقتصادي والصحي والتحضير لانتخابات مبكرة