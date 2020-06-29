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الحمقى نعمة في بعض الأحيان..!  


مازن البعيجي ||

 

في كلمة لافتة للسيد فيض الله ابو هادي قال : استبشرت خيراً عندما عرفت سيلي البيت الابيض أحمق مثل ترامب لأنه سيوقع أمريكا بورطة والوحل!

وهكذا حصل معنا عندما تولى رئاسة الوزراء أحمق لم يستطع أن يرى أوضح الواضحات وهو قوة الحششد الشعبية وقواعدهُ العامرة رغم ما تضخ ماكنته الإعلامية المخادعة والتي لا تحمل ذرة من إيمان وعقيدة وهو أصبح كمن كذب الكذبة وصدقها ، فلازلت دماء شهدائنا لم تجف ولازالت سرادق العزاء منصوبة أي عمى بصيرة أصابك لتصدق حفنة مخادعين دفعوك على الحششد ذي الرصيد الروحي والعقائدي والاجتماعي والمرجعي والأعتباري عند كل شريف يعرف حجم تضحياتهم .

لكنه تصرف نحمد الله العلي القدير عليه وانت تكشف لنا ولمن اختاروك أي مهمة تحمل؟ وأي مخطط تريد؟ وفعلتك مع أبناء المقاومة كانت منة من الله تبارك وتعالى فهي عجلت كشف الأوراق خاصة وانت تستعين بالمحتل الذي بالأمس الأيادي التي تمثل الشعب مرفوعة لأخراجه ، والله لا يفعلها صبي مراهق فضلاً عن شخص تدرج كما يقولون!!! بالمواقع الحساسة لتخلق لك هالة أمام المحتل تصورت أنها الورقة الرابحة ونسيت ماذا فعلنا بهم وماذا نستطيع أن نفعل عند نفاذ الصبر!!! 

قد البعض يتصور أن فعلتك مع الحشد ضارة او مخيفة انا اقول أنها نوع رحمة أصابت أبناء العراق والحششد خاصة وهي تعرف من يقود رئاسة الوزراء وأي شيء في حقائبه!؟ ونصيحة لك ولكل من يفكر بالقضاء على الحششد والمقاومة ان للحششد ظهير مرجعي وشعبي وحاضنة وأنصار وعمق خطر على من يتجاسر على العقائد فلا تعتمد على من لا يعرف معنى حششد تأسس بفتوى مرحع السيد السيستاني دام ظله وبزاكي الدماء لا كؤوس الخمرة والثمل!!!

 

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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