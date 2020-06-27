المقالات

اختلاف الرأي افسد القضية  


حيدر السعيدي ||

 

     عبارة لطالما تشدقت بها افواهنا ( اختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية ) , حينما كنا نختلف مع إخواننا أبناء العامة في الأصول العقائدية والمفاهيم الفقهية , وكثيرا رددناها مفتخرين بانفتاحنا على الاخر المذهبي والأخر القومي .

اختلاف الرأي  عندما تبحر سفينته في شواطئ المذهب الواحد , ومع أبناء معتقدنا يختلف الامر ويمسي دونه خرط القتاد , لانقبل منهم أي اختلاف ويجب ان يتبعون افكارنا بلا نقاش ولا ادنى جدال , أقول لأخي المختلف معي في التقليد : مرجعي يقول يوم غد عيد , وانتهى الموضوع مع ان المبنى الفقهي لمرجعه يعتقد انه اكمال العُدة .

هو يثق بمرجعه الذي يعتقد بأن الوسادة مثنية له  , وانا اُكيل له كل التهم لأنه لا يعتقد بأفكار مرجعي , الذي يدعوني ان اوزع الخمس في منطقتي السكنية , قبل ان احمل اموالي الى مناطق أخرى , فيما يُلحقني اخي بأصحاب الكهف كوني منشغلا بالدرس ورعاية الايتام والفقراء .

لماذا كل هذه الاتهامات وكيل الشتائم داخل المذهب الواحد , مانقبله من اختلافات في الفكر والعقيدة من غيرنا لا نرتضيه من أبناء جلدتنا في أمور خلافية يسيرة , لا تكاد تُرى الا بالمجهر الحاقد او العين الشيطانية وفق نظرية ( انا خير منه ) .

اقبل اخاك على ماهو عليه في هلاله بأفق واحد او تعدد افاق ,  وسيكارته في نهار شهر رمضان ,  وشعائره الحسينية المختلفة معك , فهو لا يتبع سلفيا ناصبيا ولا كافرا ملحدا , انما يتبع نهجا اصيلا وخطا عظيما يمتد لمنهج امير المؤمنين (عليه السلام ) , فهو لايستحق منك كل هذا اللوم , ولا كلمات التقريع , ان كنت لائما بحق وبلا خوف من الله تعالى , فدونك هذه الأسماء المحترمة لتوجه لها سهام جهلك ورماح طيشك , أمثال الشيخ الانصاري ومعه الشيخ النراقي , او السيد اليزدي ومعه السيد الشيرازي , او السيد الخوئي ومعه السيد الخميني , وغيرهم من علماء الطائفة وجهابذة المذهب ممن تعاصروا في فترة زمنية واحدة , متباينين في المباني الفقهية , متفقين في الخطوط العامة , رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين .
ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بمواجهة المهدي المنتظر!!!  
إصبع على الجرح ؛ الحشد وجهاز مكافحة الأرهاب  
كرونا مرض نفسي..!  
اختلاف الرأي افسد القضية  
🔴 اخبار الذباب الإلكتروني لارعاب المواطنين  
فرقونا عن إيران،  ستجمعنا الرواية!!!
درعك الحقيقي في مواجهة حرب فايروس كورونا
أعضاء في البرلمان أم أصنام داخل قبة المعبد؟!
هل سيندم الكاظمي على ارتدائه زيّ الحشد ؟  
السيد الكاظمي في الموقف الذي لا يُحسد عليه..  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك