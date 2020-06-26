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عن أي قانون يتحدث اصحاب ذاكرة الذبابة ؟!  


علي فضل الله الزبيدي ||

 

اي قانون يتكلمون عنه اصحاب الذاكرة التبنية.. يا اصحاب ذاكرة الذبابة..

الامكانيات التي سخرت من اجل قتل واغتيال اكبر قادة الحشد لا زالت تسيطر على سماء العراق فلتستهدف اصحاب منصات الصواريخ الورقية الرومانسية التي تسقط هنا وهناك..

الى اصحاب الضمائر التي جبلت على حب الدنيا وملذاتها اعرف ان العقول خاوية والقلوب ملئت غل على من تحمل اعباء العراق واهله انهم رجال الحش٢د الذين جفيتم حقهم.. الحشد بذل الاف المهج واشرفها من اجل بقاء العراق واحتمى بظله كثير الجبناء.. اليوم تتطاول الالسن.. هاكم ايها الظلمة هذه جائحة كورونا نذروا اروحهم ببناء المستفيات وتهيىة العلاجات والسلات الغذائية واليوم من يتحمل غسل وتكفين ودفن ضحايا كورونا...

اقول لو هنالك ذرة من الشرف للذين فكروا بمداهمة مقرات الحشد والمطبلون من ورائهم.. تركيا مرغت انف انف الكاظمي والحلبوسي وبرهم طالح ومسعود .. طبت توزع جكليت للسيادة العراقية وتقوي القانون وتفرض مشروع الدولة..

عميت عين لا ترى فضل الشرفاء واركس اصحابها بالذل والهوان

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