كلام حق يراد به باطل 



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

حيدر الموسوي || عبارة متداولة : في بلدي يوجد مستشفى سيئ لعلاجك وعشرات المساجد الفاخره للصلاة عليك حين مماتك هذه العبارة تم تداولها يوم امس ألفها احد المهووسين في كل ازمة امر بالبلاد الى توجيه سهامه بالنيل من الدين والاسلام وخلط الاوراق باللعب على عاطفة الناس ومحاولة خوف افكارهم ا " المساجد دورة عبادة ( بيوت الله ) وللمرة الالف نقول انها ملكية خاصة شيدت من اموال الناس ولذلك نجد ان هناك الكثير من المساجد باسماء اشخاص كان يوصي قبل وفاته بان يترك له هذا المكان صدقة جارية وبالتالي هناك قاعدة فقهية الناس مسلطون على اموالهم ينفقونها اين ما يريدون سواء في بناء جامع او غيرها اما المستشفيات الحكومية فهي مسؤولية الحكومات المتعاقبة التي هي من واجباتها الاساسية فبدلا من الدعوة لتحريض الناس بالضد من دور العبادة الاجدر توجيه النقد للحكومات ومحاولة تقويمها