طائرة إيرانية تنتهك السيادة..!  

مازن البعيجي ||

مرة أخرى تعتدي إيران على الشعب العراقي حيث هبطت طائرتها التي اخترقت الحضر المفروض على مطار بغداد والعذر أنها تحمل طاقم طبي ودواء وبلازما الدم وتقول أنها مجاناً الأمر الذي يشبه مجاني الأسلحة التي اعطتها لنا في معركتنا مع داع١١١ش ، ثم تبين أنها بأضعاف مضاعفة مستغلين وضعنا الحرج!!!

ومن كثر طمعهم دفعوا قادتهم ليستشهدوا مع جنودنا أمثال حميد تقوي والحاج ق،س ولا ندري متى تكف إيران من احتلاها لقاعدة عين الأسد او تسحب جيشها وهو يجوب الطرقات بمدرعاته في محافظة دهوك!!!

وكان يفترض منعها فلسنا بحاجة إلى دوائهم ومثل السعودية أرسلت لنا ( ٥٠٠٠ ) مفخخ منهم أطباء كما ثبت لاحقاً .

وبأعتباري عراقي تهمني سيادة بلدي أطالب منع هبوط الطائرة بما فيها والأكتفاء بما تقدمه لنا الشركة المكلفة بصناعة الدواء واللقاح ضد كورونا في شمال العراق فمهما كان يبقى هو منتج وطني عليه علامة ان دققتها ستعف المنشأ ولأنه ذا جودة عالية كتب باللغة العبرية..

ومن هنا على المعنيين إصدار تعميم وإبلاغ الجامعة العربية! ومنظمة الإتحاد الإسلامي ووزراء خارجية العرب! ورفع دعوى إلى مجلس الأمن اخبروهم بها أن إيران أكثر خرقاً للسيادة من الجيش التي الذي يقول أنا دخلت ضمن موافقة أصولية وكذلك القوات الأمريكية تقول تواجدي ضمن طلب قدم لي من قبل الحكومة العراقية! لكن لم نسمع بموضوع الطائرة المحملة بمواد طبية وبلازما الدم ولا ندري هل هذه الدماء كدماء من استشهدوا على سواتر العز والأرض العراقية فإذا كانت كذلك علينا رفضها كما رفضنا دماء جنرالهم الذي منع سقوط المحافظات مع إخوته من العراقيين وكان أكبر منتهكاً للسيادة حيث قامت بواجبها القوات الصديقة الأمريكية وخلصتنا منه!!!

ايران برا برا ..!!!

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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