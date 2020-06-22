تمثال ولكن..!

حسن عبدالهادي العگيلي ||

على هامش اخبار مؤكدة تتحدث عن نية وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم بالأيعاز إلى دائرة الفنون العامة بإنجاز تمثالين نصفيين للنجمين الرياضيين علي هادي واحمد راضي اللذين وافتهما المنية إثر إصابتهما بجائحة كورونا.

وان وزير الثقافة قد كلف مدير عام دائرة الفنون العامة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم العراقي لتحديد الموقع المناسب لتشييد التمثالين.

وستتولى دائرة الفنون العامة تصميم وتنفيذ المجسمات الخاصة بالتمثالين.

ويذكر أن الفقيدين الرياضيين أحمد راضي وعلي هادي أسهما في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات الكروية التي ستبقى شاخصةً في ذاكرة العراقيين.

ومع الإقرار بعطاء الراحلين واثراء نفوس عاشقي المستطيل الأخضر بالفرحة والدهشة لما قدماه من مستوى عالي جدا .

سيكون كلامي حول هذا القرار (الثقافي)!!!! والذي

لا أفهم كيف تسرب إلى فكرته كل هذا الكم من الاصرار على ثنائية( الطائفة) في بلدي حتى من داخل مؤسسة ثقافية !

شخصيا أراه قرار حكومي يؤصل للطائفية وفرضها كواقع مجتمعي و ابسط ما فيه انه مستعجل وغير مدروس ويقع ضمن دائرة الترقيع واستجداء العواطف

وايهام الناس ان هناك مشكلة شيعية -سنية وهي موجودة فعلا لكن محركها السياسة وليس الدين بالصورة الأعم.

وهذا الكلام غير متعلق بالأشخاص المعنيين رحمهما الله لا من قريب ولا من بعيد

بل بعقلية الطائفة إلي تحكمنا وتسير امورنا.

يعني لو اقترحنا على وزارة الثقافه تمثال لعلي هادي ومع استحقاقه ستمتنع الوزارة كونها في قرائتها تخشى من حملة طائفية سنية جاهزة ربما سيكون عنوانها( واحمد راضي وين تمثاله)!!!!

كيف ومتى سنخرج من عنق الزجاجة الطائفي التي اركسنا انفسنا بها !!!!!

وهل ستعاد تجربة تمثال الاذرع الخمسة (المسخ والمنفر)

التي تسند سارية تمثل حضارة العراق وتنوعها من ان تنكسر!!

مع ان اثنتين من تلك الاذرع تعملان على (تفليش) العراق ليل ونهار وذراع ثالثة بعض اصابعها (طلعت حرامية)

وتوهمت الحكومة انها ستخدع به شعب (مفتح باللبن) وستقنعه ان تمثالها يدل على اللحمة الوطنية!!!

مع تشويهه لبغداد الحزينه على مافيها من بلاءات ومعاناة شخصيا سجلت ردود فعل سلبية لاكثر من طفل عند رؤيتهم للتمثال بالأذرع المتورمة!!!

اتمنى من رئاسة الوزراء مراجعة موضوع التمثال ( ابو النصين) وممكن إقامة نصب لكل من الراحلين على حدا او على الاقل الانتظار لحين انجلاء الوضع البيئي وتداعياته .

اوتحويل الأموال المرصودة له الى شراء اجهزة تنفس او دعم الصيدليات الحكومية بادوية تقوية المناعة .

ـــــــــــــــــ