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فنتازيا من 14 نقطة والباقي عليك..!  

51 2020-06-22

جهاد النقاش ||

 

١- خواء الخزينة / لم يمنع الحكومة من تسليم كردستان ٤٠٠ مليارا.

 

٢- لا توجد قواعد أمريكية في بغداد/ جا والطائرة الزحلكت بالتاجي موزنبيقية!

 

٣- أكبر مجموعة فضائيين تتقاضى رواتب من الدولة العراقية/ البيش مركة.

 

٤- شركات الإقليم ستصنع الدواء الروسي للعراقيين/ أفضل من الروس.

 

٥- قصف السفارة التي تقتل القادة/ إهانة للسيادة.

 

٦- الاحتلال الإيراني يقصف الكوت/ بوفد صحي لعلاج كورونا.

 

٧- نصير المتظاهرين برهم صالح/ يرجع العيساوي وسيحتسب له خدمة جهادية.

 

٨- بعد اجتياح الشمال ظننت رئيس الحكومة سيتوعد تر كيا/ طلعت التغريدة ضد كيا.

 

٩- إيران بمليون دولار تغزو السماء/ والسعودية ب ٦٠٠ مليار لم تصل صنعاء!

 

١٠- ننتظر رأي حسين تقريبا/ بالعمليات الإيرانية في الشمال.

 

١١- المطالبة بإقالة وزير الصحة لموت أحمد راضي/ باعتبار أن من ماتوا قبله مشجعين.

 

١٢- الشمال يستنجد بالمركز/ لأن القاعدة الأمريكية هناك مشغولة بصناعة لبن أربيل.

 

١٣- الصحة تقيم دعوى على زفاف مطرب ووزيرها يحضر عزاء والد قتيبة الجبوري/ بالأعراس حرام التجمع، لكن بالفواتح حلال.

 

١٤- أفضل إنجاز تتفوق به القرارات الحكومية/ التراجع عن القرارات، وناوية تحرمنا منه!

 

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