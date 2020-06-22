فنتازيا من 14 نقطة والباقي عليك..!  

جهاد النقاش ||
١- خواء الخزينة / لم يمنع الحكومة من تسليم كردستان ٤٠٠ مليارا.
٢- لا توجد قواعد أمريكية في بغداد/ جا والطائرة الزحلكت بالتاجي موزنبيقية!
٣- أكبر مجموعة فضائيين تتقاضى رواتب من الدولة العراقية/ البيش مركة.
٤- شركات الإقليم ستصنع الدواء الروسي للعراقيين/ أفضل من الروس.
٥- قصف السفارة التي تقتل القادة/ إهانة للسيادة.
٦- الاحتلال الإيراني يقصف الكوت/ بوفد صحي لعلاج كورونا.
٧- نصير المتظاهرين برهم صالح/ يرجع العيساوي وسيحتسب له خدمة جهادية.
٨- بعد اجتياح الشمال ظننت رئيس الحكومة سيتوعد تر كيا/ طلعت التغريدة ضد كيا.
٩- إيران بمليون دولار تغزو السماء/ والسعودية ب ٦٠٠ مليار لم تصل صنعاء!
١٠- ننتظر رأي حسين تقريبا/ بالعمليات الإيرانية في الشمال.
١١- المطالبة بإقالة وزير الصحة لموت أحمد راضي/ باعتبار أن من ماتوا قبله مشجعين.
١٢- الشمال يستنجد بالمركز/ لأن القاعدة الأمريكية هناك مشغولة بصناعة لبن أربيل.
١٣- الصحة تقيم دعوى على زفاف مطرب ووزيرها يحضر عزاء والد قتيبة الجبوري/ بالأعراس حرام التجمع، لكن بالفواتح حلال.
١٤- أفضل إنجاز تتفوق به القرارات الحكومية/ التراجع عن القرارات، وناوية تحرمنا منه!
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