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متى كان الأقليم ضماداً حتى اجرب دوائهُ؟!  


مازن البعيجي  ||

 

ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي من إبرام صفقة مشبوهه لتوفير علاج لمرضى كورونا في العراق الذي أصبح بسبب الفساد وهان العالم!!!

صفقة بدلت العلاج الروسي المخترع ذي الفاعلية الكبيرة والذي سجل في وزارة الصحة الروسية وأخذ الاذن والاجازة بالاستخدام باخر تنتجه شركة في الإقليم وليس شركة سامراء مثلاً ذات التجربة التراكمية والخبرة ، شيء يبعث على الصدمة والريبة وانت ترى السباق على قتل ما تبقى من الفقراء والمقهورين وكأن الأمر سيجرب على عصافير او دجاج لا قيمة له!!!

فأي مصيبة فساد وفاسدين عصفت بالعراق ومثل هذا الأقليم مصدر القلق والخراب يعيث دماراً منذ ٢٠٠٣ للأن دون بروز شريف واحد يخلص العراق من مخالبه الصهيونية القذرة!!!

وكأنها حملة إبادة ممنهجة يقودها خبير يحسن اسكات وتكميم الأفواه ولا ندري من نعاتب سياسينا ام سياسي الصدفة والمتردية والنطيحة ونحن ندفع ثمن لياليهم الحمراء في فنادق الأقليم الصهيوامريكي من أهلنا وأبنائنا وأعزاء لنا حذفهم القدر بسبب هذا وذاك عشرون كيلوا متر عن مقبرة الغري فمتى يشعر من لا شعور له ويعرف قاتلنا الخفي!؟

 

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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