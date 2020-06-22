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لماذا السيد ح---ن نصر أ...؟  


مازن البعيجي ||

 

وهنا الجواب الأصعب ليس لعدم وضوح هذه الشخصية الفريدة والتي حملت من الخصال ما لا يحيطها مثلُ قلمي او عقلي ، ولكن تجربة السياحة في الجواب تكفي شرفاً لي أن اخوضها ..

ولنسميه "فيض الله ابو هادي" بدل اسمه الصريح المرعب لمن وضعوا كل عالم التكنلوجيا وعالم النت وصار منْ يذكر أسمه او اسم حزبه يأتي إليه الحضر وتعطيل الحساب فوراً فهل بعد ذا شرف عظيم ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ) الأنفال ٦٠ .

شخص يصلح أن تطلق عليه الصندوق المهدوي الفضي للولاية وحقيبة أسرار كل ما يخص محورها ، كل شيء عندهُ مرعب مخيف صادم لهم ، كلامهُ ، حركاتهُ ، قسماتهُ ، بسمتهُ ، عصبيتهُ ، هدوئهُ ، اشاراتهُ وهو عندهم نشرة أخبار تنزل من السماء حظها التصديق دون تأمل!!!

تفرد بصنع فيلق مدجج مدرب استشهادي كل آن ينفجر على الأعداء ويحل معضل ما يمر به المحور اسمه "الخطاب" الذي هو زلزال دائم للمستكبرين كلما طل من على الشاشات كبيرها والصغير التي تجعل عشاقهُ يتسمرون صوراً علقت على حائط حتى ينهي الفيلق خطابهُ .

سؤال منذ البدء عرفت عجزي عن ايفاء حقه في الجواب ، لكن لعل أنس الولي الخامنئي به ومثل الحاج ق،س يكفي في معرفة من ذا الذي يقود جبهة التهميد وبيده خارطة رسمها له الولي وخصه بتنفيذها ، انا اتكلم عن سيد العشق وسلطان الغرام الملهم لنا نحن جنود الإسلام المحمدي الأصيل الحسيني عن السيد ح----ن أتكلم ..

 

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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