المقالات

الشوط الثالث..والقيح الطائفي  


🖋 قاسم العبودي ||

 

برنامج الشوط الثالث الذي يعده ويقدمه محمد أبراهيم الناصر من على قناة الشرقية ( البزازية ) أنفرد هذا اليوم بتغطية خاصة عن رحيل الكابتن الرياضي أحمد راضي ، الذي وافته المنيه بعد أصابته بمرض كورونا .

بغض النظر عن المصاب ، فأن جميع أبناء العراق ، بل جميع المسلمين ، و جميع البشرية ، نتألم كثيراً  بأصابة أحدهم بهذا الفايروس القاتل ، فضلاً عن أحمد راضي أوغيره من أبناء العراق .

الكل تألم ، والجميع أعتراه الحزن والوجوم ، كون هذا اللاعب طالما أدخل الفرحة في قلوب كثير من العراقيين ، ورحمه الله ذهب ( بزينه وشينه ) كما يقول المثل الدارج .

لكن أن  يتحول البرنامج الى قيح طائفي ، وتمجيد بعصر الطاغية صدام ، فهذا لا يمكن أن نقبل به تحت أي مسمى . لقد تمادى مقدم البرنامج وأساء كثيراً للعراق وأستذكر ( بحنيه ) كبيره كيف كان النظام السابق يسارع الى تسفير المصابين من الرياضيين العراقيين الى أوربا ، وأغداق المسؤول عن الرياضة سيء الصيت عدي بالرعاية لهؤلاء .

يبدوا أن ذاكرة مقدم الشوط الثالث قد تقادمت كثيراً ومحيت سجون الرضوانية منها عندما كان الفريق العراقي يخرج من البطولات التي يشارك فيها ، سيما لازال كثيراً من شهودها حاضرين ويتبوؤن وزارة الشباب .  نعم لازال عدنان درجال خير شاهد على حقبة التعامل البعثي مع رياضيوا العراق الذين يتبجح بأنجازاته محمد أبراهيم .

لقد نكل المقبور عدي صدام بأحمد راضي وحسين سعيد وعدنان درجال وبكل الرياضيين العراقيين بمعسكرات الضبط القاسي التي كان يمارسه بحقهم .

تناسى ( الأخ ) مقدم البرنامج كيف كانت غانيات البعث ومدللات اللجنة الأولمبية ، وقائدهن الأوحد كيف يمسحن بكرامة اللاعبي الأرض . لم تعد ذاكرته تسعفه ، وعاد به الخيال الى  حقبة الرفاق التي يبدوا أنها أستوحشته كثيرا .

ماهكذا تورد الأبل يا محمد أبراهيم الناصر . أبناء العراق كلهم أعزة على قلوبنا . وفقدهم يعني لنا الكثير ، فلا تجعل من منبر الشر قية السيء الصيت ، الأسفين الذي تحاولون دقه بين أبناء الشعب الواحد . لايتوانى سعد البزاز وكادره الطائفي من النيل من العراق وأبناء  العراق الذين تحملوا ما تحملوا من أجل العراق ومن أجل حريته .

لقد كال كلمات المديح والثناء لرؤساء العرب الذين أقترحوا نقل الكابتن أحمد راضي الى عمان أو دبي ، متناسياً الجهد الجبار الذي بذلته الكوادر الصحية لأحمد راضي أوغيره من المصابين . يوماً بعد آخر تسقط الأقنعة البعثية التي تكشف عن الأوجه القبيحة التي تحاول الأصطياد بالماء العكر .

رحم الله أبناء العراق جميعاً ، وتحية للكوادر الطبية البطلة التي هي حائط الصد الأول للجائحة المتوحشه التي أوحشت الشرقية وبزازها وكادره الخبيث الذي يحاول الحط من شأن  العراق وشأن أبنائه .

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كوفيد 19: هكذا عشناه وعايشناه...
"البارزاني" رئيساً لإقليم الجنوب..!  
الاستراتيجية الأمريكية في العراق   بعد الحوار الاستراتيجي  
العفو عن القتلة والشعب يدفع الثمن !  
الشوط الثالث..والقيح الطائفي  
الفساد يحطم الدولة !!
لن نتجاوز محنة كورونا إلا بحظر كلي للتجوال  
الكاظمي..مرتكزات مشروعه السياسي  
لقاح العز والكرامة يعتذر من البعض!!!  
مفاوضات بضمائر ميتة..!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك