لن نتجاوز محنة كورونا إلا بحظر كلي للتجوال  

✍️ إياد الإمارة ||

▪ لست مختصاً بالوضع الصحي كما أني لست متابعاً بالدقة لمستوى أداء وزير الصحة الجديد، لكن من خلال ما ينشر من أخبار متعلقة بأدائه الخاص بجائحة كورونا تؤشر إلى انه ليس بالمستوى المطلوب خصوصاً في هذه الفترة، الرجل -كما يبدو- ليس بالمستوى المطلوب وقد يكون سبباً في تفاقم الجائحة أكثر في العراق، اتمنى أن تكون معلوماتي غير صحيحة!

الأرقام المعلنة عن أعداد الإصابات في العراق وتصاعدها غير الطبيعي تشير إلى اننا امام أزمة حقيقية قد تصل بنا إلى كارثة كبيرة جداً ، وبعيداً عن الخوض في تفاصيل الأسباب ومَن هو المسبب ليس أمامنا وقت طويل للتفكير بحلول ولا خيار لدينا لمواجهة هذه التداعيات إلا بحظر كلي يشمل الجميع ولا إستثناءات إلا بشكل محدود جداً، لا نتحجج بأي أعذار ترفع الحظر أو تقلل من مستواه لأن العواقب وخيمة..

من لا يقر بوجود كورونا من الجهلة، ومن لا يرى وجوب الحظر الكلي بعيد كل البعد عن واقع الفيروس وحجم إنتشاره في العراق وما قد يكون عليه حجم "الإنتشار" خلال الأيام القادمة بحسب الأرقام اليومية الخاصة بأعداد المصابين والمتوفين في بغداد وباقي مدن العراق.

على المسؤولين في البلاد تقدير حجم المشكلة وتنظيم حظر كلي للتجوال ولو بالقوة ولا يدخلون مصير الناس في أتون جدل غير مجدي يستغرق وقتاً قد يضعنا لا سامح الله وسط الكارثة.

ومن يتحجج بالأرزاق سيرى أنه مع التفشي العام فأن الأرزاق والأعناق تتقطع ولا سبيل للحل.

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