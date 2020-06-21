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نريد وطن؟!  


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ نريد وطن!

تركيا تجتاح أرض عراقية!

وينهم .. وينهم؟

إليّ چان الوطن عدهم حرق دائرة حكومية ومقرات الحشد الشعبي المقدس ومنع الطلبة من الذهاب إلى المدارس والجامعات..

وينهم .. وينهم؟

الچانوا يرگصون بساحات التحرير، ويمهم الحفافات والنابحات نريد وطن..

يلا هذا الوطن يناديهم، تركيا دولة محتلة بجيوش ومزنجرات وأمام مرأى ومسمع حتى مَن في القبور..

وينهم .. وينهم؟

المدونون العوران الذين يرون بعين واحدة يزورون الحقائق ويشوهونها مقابل ثمن بخس، مرتزقة الكلمة..

الحشد الشعبي المقدس قدم الكثير من التضحيات وهو يدافع عن الجميع ببسالة وشرف، مئات الشهداء والمعوقين من أجل أن يبقى الوطن، شباب بعمر الزهور قضوا في مواجهة داعش الإرهابية ولم يتراجعوا في الدفاع عن الوطن..

الحشد الذي لم يعطل الحياة ولم يحرق مؤسسة أو يمنع الدراسة في المدارس والجامعات، بل كان يقاتل ويضحي من أجل أن تستمر الحياة..

الحشد الشعبي كان في وسط التظاهرات السلمية المطلبية ينادي بحقوق الناس التي ضيعها ولد الحفافات لأنهم أرادوا أن يضيعوا الوطن.

الوطن مو "ردح" وحفافة وجهل وتخلف، الوطن شجاعة وبطولة ووعي وشهادة "حشد شعبي"، الوطن ابو مهدي المهندس وابو حبيب السكيني وصفاء الشاوي وابو مجاهد المالكي، الوطن مدرسة وجامعة ودائرة حكومية، الوطن تظاهرة سلمية مطلبية، الوطن يعني لا كاولية ولا حفافة ولا جثة برئية معلقة في ميدان عام.

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