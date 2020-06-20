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رسالة الى السيد الكاظمي ..!  


باقر الجبوري ||

 

ساسدي اليك بنصيحة سيدي الرئيس !

اذا كنت تريد ان يتقبل الشيعة وعن ( طيب خاطر ) مسالة قطع رواتب رفحا فعليك قبلها القيام بالامور التالية كتمهيد لل(( كش ملك )) وصدقني سنكون كلنا معك فيما تقرره بعد ذلك من قرارات مهما كانت وتلك الامور هي :-

اولاً .. أقطع بقطع رواتب اعضاء مجلس الحكم السابقين الذين عينهم بريمر ورؤوساء المجلس الذين لم يستلموا المنصب الا شهر واحد ولا زالوا يستلمون عن ذلك الشهر ملايين الدنانير شهرياً !!!

ثانياً .. أقطع رواتب نواب البرلمان المتقاعدين ممن ليس لديه خدمة سابقة في الدولة تؤهله لاستلام الراتب التقاعدي حسب قانون التقاعد العام والجميع يعلم كم يصرف لهم من ميزانية الدولة !!!

ثالثاً .. تعامل مع جماعة حلبجة والمؤنفلين الاكراد بنفس التعامل الذي تعاملت به مع جماعة رفحا واقطع عنهم الرواتب !!!

رابعاً .. قم بإعفاء ( طرد ) الاخوة الاكراد من من جميع مناصب حكومة المركز ما دام ( المركز ) لايشارك في حكومة الاقليم واكتفي على الاقل بشخص واحد ممثلاً عن الاقليم في مجلس الوزراء وهذا سيكون مردوده ايجابيا لعمل حكومتكم الموقرة كونهم لايعملون الا لمصلحة الاقليم فقط وان كان على حساب خراب المركز !!!

خامساً .. قم بفتح ملفات الفساد للساسة السنة او الاكراد ( ولو ملف واحد ) واضرب بيد من حديد كما اوصت المرجعية العبادي من قبلك ولم يفعلها ( على الاقل لترسل رسالة إطمئنان للجميع انك لاتفرق بين أسود وأبيض !!!

تلك هي العدالة !!!

لكني أؤكد لك سيدي الرئيس انك لن تفعلها !

فالحرب مع الشيعة فقط لاغير !!!

فابنائهم يقتلون في الحرب مع داعش على الهوية !

وسياسييهم متهمين بالفساد دون غيرهم !!

ومناطقهم تحرق من قبل الجوكرية بحجة المطالب !!

والجوع والبطالة الامراض الخبيثة تنهشهم في كل يوم !!!وارضهم من الخراب الى الخراب !

ونفطهم ومقدراتهم صار ريعا ونفعاً لغيرهم !

فأين انتم من كل هذا

تحياتي ...

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