حقيقة 1..!  

سلام دليل ضمد ||

كنت طالبا في الرابع عام عندما دخل علينا استاذ الرياضيات (عصام أحمد عزت) من كربلاء الاستاذ مرحبا رفاق

الطلبة اهلا رفيقي

الاستاذ لا سامح اقول لا سامح الله من منكم لم ينتمي لحزب البعث

قمنا ٤ طلبة

الاستاذ الله واكبر معقولة قف انت

وأشار لأحمد العبيدي وكان سنيا ليش بابا ما منتمي للحزب

احمد. استاذ اني من عائلة ساقطة خلقيا تقبلها الحزب يلفي ساقطين

الاستاذ العياذ بالله اكعد سخيف انت ماتشرفنة كوم انته

وقفت انا وقلت له السيد الريس يكول العراقي الشريف بعثي وان لم ينتمي

الاستاذ رفاق تصفيق بس اكو شغلة لما اهلك علموك هاي السالفة المفروض هم يعلموك تكول حفظه الله ورعاه انتهى الدرس ويخرج الاستاذ بدأ الطلبة يضحكون مع احمد شلون لوتي هاي وين لكيتها مال اهلي ساقطين

يدخل طالب سلام دليل ضمد

انا نعم

الطالب المدير يريدك

دخلت واذا بالأستاذ استاذ كاظم هو هذا طابور خامس والله اشتم بيه ريحة الغوغائيين

المدير على كيفك استاذ هذا الولد امورهم تعبانة ويشتغل وماعندة يدفع اشتراك تعال ولك وقع لأستاد عصام واني ادفع الاشتراك

انا اسف استاذ اني ما انتمي لأي حزب وهذه حرية

معاون المدير . استاذ عصام والله العظيم هذولة عائلة كلهم مخابيل والله مطيح حظهم عوفة خلي يولي الحزب هم ما يريد هيج شكولات يلة ولي منا

انا شكرا استاذ

استاذ عصام والله انت طابور خامس بس لخاطر الجماعة والا إلا اعدمك بأيدي امشي

بعد ٣ أيام الرفيق عصام سرق أسلحة الشعبة الحزبية وهرب إلى شمال العراق

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