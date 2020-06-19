المقالات

اقليم كوردستان .. بلا بيشمركة  


عامر جاسم العيداني ||

 

إقليم كوردستان العراق يعيش في وضع شبه مستقل منذ عام ١٩٩١ بإدارة محلية لا أحد يستطيع أن يفرض عليها أي قرار حتى عام ٢٠٠٣ وبتغير الاوضاع السياسية نتيجة الاحتلال الاميريكي للعراق حصل الإقليم على استقلالية أوسع ضمنها لهم الدستور في عراق اتحادي فيدرالي .

شارك الكورد في حكم العراق حيث حصتهم رئاسة الجمهورية ونائب ثاني لمجلس النواب ووزرات سيادية ، استطاعوا من خلالها تثبيت شخصيتهم السياسية وفرضوا واقعا جديدا حيث باستطاعتهم الحصول على الكثير من المكاسب بدون ان يمنحوا شيئا للحكومة الاتحادية خصوصا العائدات المالية من النفط المصدر أو الجباية الجمركية .

وفرضت شروطها على حكومة المركز بدفع رواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة بالإضافة إلى حصة من الموازنة العامة تقدر ب ١٧% وفرض حكومة على محافظة كركوك .

فتمادى الكورد لأكثر من ذلك ليطالبوا بالاستقلال فقاموا بعملية الاستفتاء عام ٢٠١٧ فكانت النتائج لصالح الاستقلال كما يدعون ، ولكن لم يحصلوا على التأييد المحلي والدولي وشكلت قوى ضغط كبيرة عليهم فاضطروا إلى ايقاف تطبيقه بعد أن حاصرتهم حكومة حيدر العبادي عسكريا في كركوك والسيطرة على المنافذ الحدودية بمساعدة ايران وتركيا فأدى ذلك إلى عزل مسعود البرزاني .

ولكن بعد استلام عادل عبدالمهدي رئاسة الوزراء ضاعت كل الجهود الماضية وعادت سلطتهم على كافة المنافذ الحدودية ، واستخدموا لغة التهديد والوعيد بالدفاع عن أرض كوردستان بالقوة العسكرية فكانت التهدئة السياسية لغة العقل بين الطرفين ، ولكن حكومة كوردستان الجديدة برئاسة نيجرفان ومسرور البرزانيين ساروا على نفس المنهج لمسعود البرزاني في استخدام السياسة المستقلة بعيدا عن المركز .

والأحداث الأخيرة التي حصلت من الجانب التركي الذي قام بعملية عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني المتواجد على أراضي إقليم اظهر هشاشة نظام البرزاني وكسر عنجهيته بعد أن اتهمته تركيا بدعم ال pkk سرا حيث بدأوا بالصراخ ودعوة الحكومة المركزية ببيان موقفهم من هذا الاعتداء ويجب إيقافه.

علينا هنا ان نقف قليلا ونتسائل ماذا حصل للعنجهية الكوردية وصلافتها في التعامل مع الحكومة الاتحادية ورفضها لكل آليات التعامل في الايفاء بالتزاماتهم تجاهها،  أين تباهيها بقوتها العسكرية للبيشمركة التي طالما قالوا انها هي المسؤولة عن حماية حدود كوردستان وجهزوها بأحدث الأسلحة من الاتحاد الأوربي وكذلك السلاح الذي سرق من مقرات الجيش العراقي في الموصل عند دخول داعش ، نراها اليوم قد اختبأت خلف متاريسها وتراقب ماذا يحدث في دهوك التي أصبح الكوماندوز التركي على مشارفها.

اين أنتم أيها البرزانيون من مما يحصل في دهوك واين قواتكم التي طالما تباهيتم وهددتم وحدة العراق بها ، لقد ظهرت هشاشة بنيانكم وعلى وشك أن يتهدم اذا لم تعودوا إلى رشدكم وتعترفوا بأنكم جزء من العراق لتكونوا تحت خيمته التي تحميكم من كل العاديات وتقروا بضعفكم وان يكون الجيش العراقي على الحدود لحمايته من أي تدخل خارجي .

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الضربات التركية - الإيرانية وغياب المسؤولية..  
الفكر المشوش والسرد العقلي للاحداث العراقية  
هل رفعت الراية البيضاء ، ام استراحة محارب  ؟!...  
لن اسمح لكِ بالخيانة!!!  
ظلامة السجين السياسي  
هل الماضي اجمل من الحاضر؟!  
سيادة الوطن..والاعب الاقليمي مجددا..  
العراق والاحلام التركية  
قراءة خاطفة معتبرة لمقابلة هادفة مستعجلة
بين الحاكم والمحكوم ؟!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك