المقالات

الأنانية السياسية!!!  


مازن البعيجي ||

 

كل ما مرَّ ونمرُ به هو نتيجة حتمية للأنانية الحزبية والفئوية والقومية والعشائرية ، بل والعائلية المقيته التي أخرجت لنا طبقة لا تفكر إلا بشهواتها وكيف تكتنز الأموال والنساء والترف والبذخ الغير شرعي!!!

أمة الأنانية التي جثت على صدور الفقراء والحالمون بغدٍ لا يشبه غد البعث وصدام! ولكن جاء بأنانيته من بيض وجوه كل هؤلاء ، فما كان يضر السياسي الشيعي ان ينتفع بكل هذه الأمتيازات دون أن يكسر ظهر القضية والفقراء ومن منحوا الرقاب الجميلة والطرية من أجل ذلك الغد الذي وقفت دونه غيومهم السواء وشيطانهم القذر النهم والذي لا يشبعهُ شيء قل او كثر!!!

أننا نحرق على مواقد من جمر حين نرى عتاة الفساد والإرهاب ومن نحروا أولادنا وقتلونا في كل مكان وزمان يتقاطرون على المطار وصالت الشرف!!! والاحضان مفتحة لهم وكأن الدماء التي سالت لنا لا قيمة لها بعد أن تنازل عنها ذا وذاك الفاسد والمخادع والذي لبس ثوب الزهادة والتقى!!!

لتصحوا أمة من ثكالى منحورة بسبب أنانية البعض الطارئ على مشهد التشيع الذي عرف عنه أنه يعطي روحه من أجل الدفاع عن قضيتهُ وعن أخوته ، ولكنهم  أخوة يوسف أول شوطها ولا توبة كما تابوا ومسهم لطف الله ولو في متأخر العمر!!!

( وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ) الرعد ٤٢ .

( إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) الشعراء ٢٢٧ .

 

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شمال العراق تحت مطرقة الاتراك ..  
السيادة خط أحمر  
نسخة منه إلى الله تعالى ..!  
الأنانية السياسية!!!  
دولتنا؛ أعمى يحدث أطرشاً عن بلبلِ فوق شجرة..!  
وقفه مع الاحداث ..!  
احمد عبد السادة أيقونة الأعلام المقاوم ..  
تكميم الأفواه والعداء للكتاب والمثقفين تعني سقط الدولة   
الشيطان يخلف وعده...امريكا انموذجا  
خلفيات عودة العيساوي ((مشروع التسوية العميق))  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك