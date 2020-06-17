محنة القيادة وخجل التشخيص!!!  

مازن البعيجي ||

عندما شكل اهل المفاسد والجهلة صوتاً مسموعاً وأخذوا مساحة في التقييم والتصدي وجعلوا لهم وجعلت منهم منابر الفضائيات الغير مدركة هي الأخرى لخطر النفخ في بالون لا ثقل له علمي او تقوائي يشدهُ للأرض ، وبعد أن وفرت منصات التواصل الاجتماعي التعويض لمن يشعر أنه فوق سنن وقوانين الاختيار الذي كان صعباً وخطيراً يوماً حين الخوض في اختيار القيادة الملهمة والواعية والبصيرة والتي تعرف كيف تخلق من العدم المبعثر وجود وترص الصفوف خلف ما ينفعها وينفع مسيرها القرآني ونهج العترة المقاوم دون التفريط بثوابت ونتائج تلك المعركة الفكرية او العسكرية وتوزع النتائج هبات ومجاولات لا ضرورة عقلائية لها ولا دراسة تعرض وتشخص ضررها من نفعها او أي نتائج سوف تترتب على مطلقيها ممن لا فهم لهم ولا دراية ولا بصيرة يحدد به مسار أمة تنزف منذ السقيفة للأن دماء وأعرض وايتام وأرامل وجراح وغيرها!!!

طريقة فوضوية في تحديد القيادة السياسية المخلًصة من كل هذا النزيف الذي تتعرض له الدولة بسبب تصدي من ليس أهلا للكلام في محنة القيادة وهذا الفراغ القاتل فيها حتى تحولت الامور بسبب تلك المجاملات والتصدي للخوض بغمار قضية كانت التجربة الإسلامية الإيرانية خير حاكم على دور القائد السياسي البصير فيها ولا اعني مرجع التقليد الكلام في القيادة التي تسد الطريق على الألتقاطين الذين بسبب غياب القائد ذي المواصفات الإلهية والمعقدة صار ينوبون عنه ويتكلم بأسمه وموقعه وهي لا تنطبق عليهم ولا على فكرهم ولا منهجهم لا من بعيد ولا من قريب!!!

ما يجري هو برمجة تشويهة ضوضائية أخذت الأمة إلى فوضى أنتجت عن عدم القدرة على تنقيح الداعي والحاجة للقيادة التي تمنع الاستدراج والجري خلف وهم الامور كلها بميزان واحد مجاملاتي يحدده براغماتي هنا ونفعي هناك! تاركين خطر التشخيص الدقيق للقيادة التي غيبت وشوهت أهدافها وحددت جغرافيتها لتقف الأمة بعد تزوير وعهيا عند حدود وهمية بحاجة إلى قرار بصيرة هو الآخر يقضي نحبه خلف أسوار الجهل ومنع المانعين عمداً وجهلاً بدور القيادة السياسية في معركة الصراع الإسلامي الاستكباري المعقد!!!

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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