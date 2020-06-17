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مصطفى الكاظمي بين يدي نوري المالكي...


 

 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ الزيارة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء "الحقوقي" مصطفى الكاظمي إلى الزعيم السياسي العراقي الأبرز السيد نوري المالكي تؤشر إلى حقيقة واحدة لا غير على الرغم من كثرة التأوليات والتكهنات عن هذه الزيارة التي أراها سياقاً طبيعياً في أي عملية سياسية في العالم فلا غرابة ولا حرج أن يلتقي رئيس الحكومة بالزعامات السياسية في البلاد ليتباحث ويتباصر معها حول الوضع السياسي وأوضاع أخرى تهم البلاد، من الضروري والواجب والطبيعي أن يحدث هذا، وانا أعتقد أن السيد الكاظمي سيقوم بأكثر من زيارة من هذا النوع لزعامات سياسية مختلفة.

موقف المالكي واضح جداً من الكاظمي وحكومته، والكاظمي وأغلب ساسة العراق يعرفون أكثر من غيرهم جدية وصدق  وتأثير المالكي الذي لم يتعرض أي زعيم سياسي عراقي إلى مثل ما تعرض ويتعرض له من هجوم قاس أغلبه غير مبرر ومدفوع الثمن، والوضع في العراق حرج جداً:

 _لا أموال تكفي لتسديد رواتب الموظفين.

_تظاهرات يمكن لها أن تكبر وتعطل من دور الحكومة من قبل شريحة مهمة من عراقيين يشعرون بالحيف والغبن.

_مباحثات على طريق مليء بالعثرات بين العراق وأمريكا وإرادات عراقية مهمة غير راغبة بوجود أمريكي على الأرض العراقية.

_تآمر وجوكرية وبعثية وملاحدة ويسار ألثغ يتحرك بخطوات عرجاء لإذكاء فتن لم يجن منها إلى الآن إلا مزيداً من الخسارات المتعاقبة.

_محكومون يُراد لهم العودة لا إلى العراق فقط بل إلى العملية السياسية التي غادروها مضطرين فراراً من عقوبات شديدة كانت ستطالهم لو أنهم وقعوا بأيدي الدولة في حينها.

أعتقد أن كل ذلك جرى الحديث عنه بصراحة ووضوح بين الرجلين الذين يتربع احدهما على سدة الحكم التنفيذي والآخر على سدة القرار السياسي في العراق وبالتالي لابد لهما من أن يلتقيا ويتحاورا وعليهما أن يكشفا نتيجة الحوار بينهما لأن الظروف لا تحتمل الصمت والناس ليس لها القدرة على الإصغاء لتحليلات وتأويلات بحسن نية أو بدونها قد تكون بعيدة كل البعد عن الواقع، لذا فأنا أرى ان على الرجلين الإفصحاح عن نتائج لقائهما الأهم من كثير من الأحداث الجارية في العراق، ولا ينبغي أن يتركوا العراقيين -كما في السابق- بين فكي هذه الأحداث إلى حين وقوعها بلا أي مقدمات سابقة، بل أنا ارى إن صمت الرجلين له عواقب غير محمودة على العراقيين والله أعلم.

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