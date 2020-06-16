إياد علاوي «رب العباد ما يخوفني»

✍️ إياد الإمارة||

▪ لا عتب على بعثي إطلاقاً..

فهؤلاء الزنادقة الملاحدة لم يعرفوا الله تبارك وتعالى لا من قبل ولا من بعد، كما لم يعرفه سراق المال العام جميعاً وهم يستحوذون على مقدرات الناس ويستأثرون بكل شيء في هذه البلاد لصالحهم دون شفقة أو رحمة بالعراقيين الذين تقطعت بهم السبل وضاقت الأرض عليهم بما رحبت، ولا من سبيل لهم إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد..

وإن قالها إياد علاوي صراحة دون أي خجل أو حياء بإستهتار ما بعده إستهتار، فهناك من اللصوص والخونة والقتلة في العراق مَن لا يخافه تبارك وتعالى أكثر من هذا "البعثي" الصلف بالفعل على أرض الواقع..

ولكم "سفلة" يا ما تستحون بعد شيسوي بيكم رب العباد؟

شيسوي بيكم وانتم من حفرة الى نگرة إلى بير في ذل الدنيا وعارها وخسران الآخرة؟

إن لكم موعداً لن تخلفوه أبدا هو القيامة «طبعاً اغلب العراقيين ومنهم بعض المتدينين المتطينين لا يصدقون بيوم قيامة» وستقفون بين يدي الحاكم العدل تبارك وتعالى والشاهد عليكم رسول هذه الأمة ونبيها محمد "ص"..

هذا الموعد الذي لن تخلفوه أنتم وكل الذين مر عليهم هذا التجاوز ولم ينبسوا ببنت شفة، لم يستنكروا ولم يشجبوا هذا التطاول المشين الذي بلغ مبلغاً لا ينبغي فيه لموحد السكوت وعدم التعبير عن موقف رافض لمثل هكذا حديث لا يمكن أن يصدر عن عاقل!

انا أشجب كلام علاوي هذا وأقول له:"ليس غريباً على بعثي قذر أن يتفوه بمثل هذا القول الفاحش"، كما أشجب السكوت عنه وعدم شجبه من قبل ذوي السلطة والنفوذ والمطالبة بمحاسبة هذا المخبول فاقد العقل والرجولة.

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