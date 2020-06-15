الناس موتى وأهل الحشد احياء ..  

مازن البعيجي ||

ليس الحياة إلا ذلك العطاء الثري الذي يقدمهُ الإنسان في الحياة الدنيا وعلى قدره تكون مكانتهُ وذاك التاريخ البشري والإسلامي كل آن مؤذنه يؤذن صلاة الخلود ويردد أسماء الخالدين وهم نجوم زواهر تطل علينا تلهمنا كما يلهمنا قمر وشمس العطاء الابدي ابي الأحرار الحسين عليه السلام قبلة العطاء ومرساهُ والمرفأ ..

والحشد ذلك الأثر الطيب الذي دار بفلك العز والكرامة والإباء والانتماء الحسيني حتى أعاد لنا كربلاء الرفض وهي تنقض على كل ظالم وطاغي وفاسد ، والحشد زهير وعابس والحر ، بل ووهب الذي طلّقَ جمال العرس على عرس السواتر الذي منهُ طل على فردوس الحشداويين مرآة عكست كل تراب الطفوف الممهدة حتى هب نسيم الكرامة من بَلْقَع وبذرة من أشجار المحال ختام قطرها سليماني والمهندس خير من ترعرع على شطآن الولاية ..

فما اعطوه من شلال يتصل بشلال قانون الحياة وصناعتها التي لها ارخت الشمس ذوائبها لهم ليكتبوا على ثغرها نحن أحياء كما نطقت لنا الآيات عند ربهم يرزقون ..

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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