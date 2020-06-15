المقالات

الحشد الشعبي..درع العراق الواقي  


 

السيد محمد الطالقاني||   عندما اطلق الامام السيستاني  صرخته من النجف الاشرف وبالهام رباني معلنة الجهاد الكفائي,  هبّ الملايين من ابناء المرجعية الدينية صارخين  هيهات منا الذلة بوجه الهجمة الوحشية الظلامية الخبيثة,  وبوجه الخطر القادم من وراء الحدود, حيث حاول الاستكبار العالمي وحواضنه في المنطقة بذل كل مايملكون من الامكانيات المادية والتقنية من اجل ارجاع الى المربع الاول. ولكن الحشد الشعبي تمكن من اعادة الحياة الحرة الكريمة الى العراق بعد  انهيار المؤسسة الامنية وتخاذل الجيش العراقي بفضل تلك الصفقات الاستعمارية. فمن الوفاء اليوم  ان يقف كل مسؤول عراقي مفتخرا امام العالم اجمع بهذا التشكيل المبارك, الذي كان شعاعاَ  بدد الظلام الذي اراد ان يضيع العراق ,واصبح الامل لبناء العراق الجديد الخالي من الطائفية والوحشية والوهابية, كما اصبح الحشد الشعبي القوة التي توازن الامور واللعب السياسية, وهذه القوة هي التي سوف تجعل العراق بمامن من الاعيب الاستكبار العالمي. ونحن اليوم حيث  ذكرى تاسيس الحشد الشعبي, وذكرى الفتوى المباركة من الواجب علينا ان نقف اجلالا واكبارا واحتراما الى صاحب الفتوى العظيمة التي أنقذت البلد من الضياع, هذا الرجل الذي لولاه لضاعت سيادة البلد, انه السيد السيستاني, صانع النصر, وحامي العراق, فكلمات الشكر كلها عاجزة أمام عظمتك ياسيدي السيستاني.... ولاننسى دور وبطولات اولئك الشهداء الذين  سالت دمائههم على منحر الكرامة والحرية, لاسيما رجال الحوزة العلمية البواسل الذين كانوا في مقدمة الصفوف التي شاركت في انقاذ العراق من الغزو المغولي الداعشي.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الضائقة المالية وازدواج الراتب وحقوق الشهداء  
رسالة إلى القوى السياسية الشيعية 
الثورة تنتهي بضياع حلقة الوصل!!!
الحشد الشعبي..درع العراق الواقي  
الحل الوحيد لمواجهة  فايروس كورونا
من هم رجال الحشد؟!
بيان المفاوضات الأسترتيجية العراقية_الأمريكية قراءة أستراتيجية
سقوط الموصل نتيجة لا سبب  
العراق واحد ونرفض تجزئته..  
قراءة في الجولة الاولى من مفاوضات العراق مع امريكا  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.48
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك