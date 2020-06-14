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محور المقاومة ليس شيعياً فقط ..  


مازن البعيجي ||

 

من لا يعرف تلك المعلومة عليه مراجعة ترسانته الثقافية والمعرفية والمحور كلهُ او أغلبهُ يرجع لثقافة المؤسس روح الله الخميني العظيم والى القائد الخامنئي المفدى وهما على هذه المقولة ومنها ينطلقان (إني أصافح كل من يطلب الحرية في العالم لقلع جذور الأستعمار والمستعمرين وفك سلاسل الأسر ) .

وهذا المنطق يتعدى قضية السنة والشيعة بمراحل كبيرة ، بل ويؤسس لمرحلة لملمت الأحرار في العالم في معسكر فكري او حتى عسكري واحد . لا تسمعوا إلى التشويه والتعتيم والدعاية المضادة التي تشكل اليوم الثقل الأكبر بعد الهزائم التي توالت على معسكر المستكبرين السياسي والفكري!!!

إيران قطب رحى دوران محور المقاومة وهي العراب والراعي ولها الفخر وقفت مع البوسنة السنية ومع فلسطين السنية ومع فنزويلا وهي الغير مسلمة ايضاً مبدأ ثوري يبحث عن إنقاذ المستضعفين في كل العالم وهذه هي وظيفة الأنبياء والمرسلين جزماً .

فلا تتوهموا ولا يأخذكم الإعلام إلى غير أهداف المؤسسين لدولة الفقيه العظيمة والتي انتهجت منهج العترة المطهرة عليهم السلام وذلك يكفي في مقام دفع الشبهات عنها ..

 

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

 

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