مازن البعيجي ||

هذه الكلمة ثقافة تخبر عن الكثير من الخلل ونقص في الثقافة الإسلامية الشيعية حصراً لأنها تخالف مباني العترة المطهرة عليهم السلام جملة وتفصيل ، فمباني وادبيات العترة ليس من منهجها ذلك التنصل ، بل كل منظومة اتباع أهل البيت عليهم السلام ومن يعترف بمتهجهم هي الشعور بالمسؤولية عن كل خلل يقع في الكرة الأرضية!!!

ما هذه المبالغة يا شيخ مازن!؟

واقول : لا مبالغة في الأمر على الإطلاق ولو صبرت بروية ستعرف أنت ماذا تشكل في ما اقول - انت الشيعي الحقيقي - وهل هناك شيعي غير حقيقي؟ نعم كثيرون فهل تحسب من أستلم قرار العراق وكان يحمل شعار الدفاع عن محمد وآل محمد عليهم السلام عن مبدأ وشعار الحسين وأصبح من أدوات أمريكا وبسببه خسرنا الكثير والكثير جداً ولازلنا نخسر!!!

هل اذكرك بما جرى على طريق المطار ام هو أمر يفترض نبه حتى العميل الشيعي وقطع العمالة مع السفارة!!!

( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) سبأ ٢٨ .

وأعود ، الأرض وإصلاحها في عهدة من؟ الجواب البديهي بعهدة صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه الشريف... طيب وهل الإمام للكرادة او لأبو دشير او للنجف دون ديالى؟! ام لا هو للعالم كله؟ الجواب القطعي للعالم كله ( الَّذِينَ آَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ) النساء ٧٦ .

هنا هل أولياء الشيطان عشيرة او منطقة او هم جميع من وقفوا ضد الإسلام ومنعوا تطبيقه وإلحاق الضرر بالبشرية وهكذا؟!

إذا "لا شأن لي" ليس لك انت يا من تتبع نهج العترة وعلى خط سير الحسين عليه السلام الذي وقف هو وعيالهُ ضد جيش من أهل الكفر عرمرم دون أن ينثي حتى سحقت الخيول صدره الشريف من أجل أن لا تقول هذه الكلمة التي تفشت في أروقة الكل السياسية الشيعية وأصبح ثقافة فيما بينهم خسرتنا دماء زاكية ووقت وتأخير ظهور!!!

فهل يعي من دسوا تلك الثقافة الشاذة - لا شأن لي - أي جريمة ارتكبوا؟؟؟

( كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد ٣٠ .

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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