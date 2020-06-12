المقالات

عندما لا نرى الحرام مشكلة!!!  


مازن البعيجي ||

 

مرحلة ان لا نرى الحرام والمخالفة الشرعية مشكلة هو أخطر مراحل يمكن أن يصل لها الإنسان او يوصلهُ لها الشيطان! فإذا كُسر ذلك القيد وتجرأ القلب او النفس او الروح العقل الذي منع من التفكير في الحرام لا فقط فعلهُ ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) الإسراء ٣٢ .  

وارتكابه دونما يتحرك شعور من الندم او المحاسبة فورية او بطيئة هنا هو الهلاك المبرم والتحول إلى ما هو آخر من الشيطان الرجيم والعياذ بالله تعالى .

فجل ما يمسك الإنسان هو معرفة "الحرام وخطره" وأي عقوبة دنوية كانت او اخروية يمكن أن تترتب عليه! وبخلافه كل سياج او سور مهدوم أمامنا ومبرر للنفس التي هي الأخرى مع القيود امارة بالسوء بدون القيود ما حالها؟!

ومن هنا التخلي عن تلك المعرفة - معرفة الحرام - الضرورية للأنسان السوي المدرك والعاقل هي حصن وأمان لابد من اكتسابه ولابد لمن هم يملكون الوعظ والإرشاد والخطابة الحث واستخدام كل الطرق الممكنة والحديثة والمتنوعة في افهام العوام تلك المرحلة الخطرة والتي معها تتحول البلاد إلى غابة البقاء فيها للقوي والأكثر على استخدام الحرام وضرب القوانين الإلهية المنظمة للحياة والمحافظة عليها ، فالنار والسعير والجنة ونعيم ما فيها التي وردت في القرآن الكريم بحاجة إلى إبرازها بطرق لا على نحو إسقاط الفرض بل هنا على المؤسسة الوعظية ان تركب كل طريق حديث مؤثر إعلامياً كان او ادرامياً لتعرّف البشرية ما هي قادمة عليه لا محالة وأي حساب عسير لمن خالف ربي العزة والكرامة .

  ( بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة ٨١ .

( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ) آل عمران ١٠ .

 

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية وقفة في الأسباب والنتائج  
٢٠١٤..مواسم الحصاد المتجددة..  
انتفاضة ثانية قادمة...  
عندما لا نرى الحرام مشكلة!!!  
كلمتان دولة الرئيس الكاظمي..
سبايكر..جريمة ضاع حق اصحابها  
سبايكر.. المأساة التي صنعت قوتنا  
الهروب إلى الخارج..!  
لعبة العدالة والمساواة  
سبايكر جرح الوطن الذي لايندمل..!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.75
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك