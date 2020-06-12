المقالات

داعش..بين العراق وسوريا وعودة القاعدة..الحلقة ـ ٢  


باقر الزبيدي ||

 

مع إزدياد عمليات التسلل نحو (أسوار الوطن) من الحدود السورية، والتسلل من منطقة الحدود الأردنية - السعودية بإتجاه وادي القذف، (الذي يمتد حتى منطقة النخيب) مع وجود معلومات مؤكدة عن تواجد مجاميع إرهابية في كهوف الوادي؟

لابد أن نُعرْج على بداية نشوء التنظيمات الإرهابية في العراق،  (القاعدة 1992)و( د ا ع ش  2011) حيث كان لعدة أنظمة دور في نشوء و تبلور هذه التنظيمات، التي أرادت إستخدامها كورقة ضغط أو تفاوض، إلّا أنها إرتدت عليها في النهاية وهو ما ذكرناه شخصياً خلال مؤتمر وزراء الداخلية لدول الجوار والذي عقد "تموز/ 2005" في إسطنبول، وأثبتنا كيفية دخول الإرهابيين من بعض دول الجوار.

تنظيماتٌ إرهابية تدعمها وتمولها دول عديدة لا يمكن القضاء عليها بجهد عسكري فقط.

مواجهة خطر تنظيم د ع ا  ش الآن لا يحتاج الى جهود عسكرية تقليدية فقط؛ بقدر ما يحتاج جهداً إستخبارياً يعتمد على عمليات نوعية خاصة،  تتسم بأقصى درجات السِرية،  لمباغتة هذه العصابات، لأن المعركة الآن هي معركة "عسكرية _ أمنية".

أثبتت الخطط التي وضعت طوال السنوات الماضية بأنها معالجات وقتية؛ تنتهي مع نهاية العمل العسكري، لتعود بعدها تلك التنظيمات إلى نشاطاتها الإرهابية، ويفضل دعم أبناء المناطق الساخنة من المتضررين من الأعمال الإرهابية. 

تبرز الآن حالة من الفوضى،  يؤكدها ما يجري في المناطق المتنازع عليها، والتي تشهد بشكل مستمر عمليات حرق للمحاصيل وخطف ودفع فدية،  لتنظيم د ا ع ش وهو ما يعني بأن هناك أيادي خفية ترعى الإرهاب في الخفاء لأغراض خبيثة !

المواطن الذي لا يشعر إنه شريكٌ في الوطن، ستستثمره قوى الظلام والإرهاب المحلي والإقليمي و سوف تبقى هناك حلقة ناقصة دوماً في ملف الأمن.

١٢ حزيران ٢٠٢٠

ـــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية وقفة في الأسباب والنتائج  
٢٠١٤..مواسم الحصاد المتجددة..  
انتفاضة ثانية قادمة...  
عندما لا نرى الحرام مشكلة!!!  
كلمتان دولة الرئيس الكاظمي..
سبايكر..جريمة ضاع حق اصحابها  
سبايكر.. المأساة التي صنعت قوتنا  
الهروب إلى الخارج..!  
لعبة العدالة والمساواة  
سبايكر جرح الوطن الذي لايندمل..!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.75
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك