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عن ماذا تبحث؟!  


مازن البعيجي ||

 

والولاية أمامك!

سؤال أوجههُ لكل من يعرف هدف وجودهُ في هذه الحياة!

ودعني أبدأ واقول هل هناك من ينكر او يستطيع أن ينكر أنه سوف يموت!؟

طال الزمان بنا او قصر سوف نهرم وتقضي علينا الآفات والعلل اي سريرياً بحكم الأموات!

طيب ولو هذه يقينية اذاً لابد من حساب على هذه الحياة التي منحنا الله العظيم إياها وحدد وجودنا فيها وما ينبغي أن نفعل فيها ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) الذاريات ٥٦ .

( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ) الأنبياء ١٦ .

وبعد رفع اي التباس او توهم اذا لابد من مسار منتج لتطبيق الإسلام ولكن لحظة! قبل شرح الإسلام علينا معرفة أي إسلام تقصد؟!

فمطلق من يدعي الإسلام لا يستقيم!!!

السعودية تقول انها ام الإسلام!!!

ولكن عند تفحص الأمر تبين هي عندها قشور الإسلام أو قل فقط الاسم ، لأنها تعمل على جر البلدان العربية والإسلامية على التطبيع!!!

وليس ذلك فقط هي منذ خمسة أعوام تقتل قنابلها الأمريكية الإسرائيلة والغربية أبناء اليمن المسالمين فأي إسلام بقي!؟

ولو قلت إسلام مصر مثلاً وتركيا والإمارات وغيرها سيأتي نفس الجواب كلها دول ارتبطت بالتطبيع وحجم التبادل التجاري مع إسرائيل العلني ينعش اقتصادها لتقتل الفلسطينيين قهراً وصبراً وتهدم البيوت على رؤوس ساكنيها وبمباركة هذه الدول!!!

وهكذا البقية وذات العلة المخزية ، ولن تجد غير ولاية الفقيه ومن على شاكلتها هي التي تحمل ألق الإسلام المحمدي الأصيل الحسيني وجمال تطبيقه لتقف اليوم سداً منيعاً ضد الأستكبار وهذه مراجعة سريعة للدول التي وقفت معها ( العراق في حربة الضروس مع داع١١ش ، سوريا ، لبنان ، اليمن ، فلسطين ، البوسنة ، نيجيريا ، الباكستان ، أفغانستان واليوم فنزويلا الدولة الغير مسلمة ) اذا السيف أصدق أنباء من الكتب ..

وغير الولاية ودولة الفقيه التي أسسها روح الله لن تجد تطبيق حرفي للاسلام الثوRي المقاوم..

فلو كنت تبحث عن إسلام واقعي وحقيقي دونك دولة الفقيه منارة العز والكرامة والإباء وكربلاء الرفض الواقعية ..

 

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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