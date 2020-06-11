المقالات

إغتيال الذاكرة الشيعية في العراق  


أحمد حسن العراقي ||

 

• على مدى أكثر من عقد من الزمن والأجنحة السن.. ية ومعها ماكنات الإعلام الخليجي تعمل وبجهد مكثف على إغتيال ذاكرة الشيعي العراقي بأساليب مختلفة ولاهداف عديدة ....

• فالإعلام المعادي للشيعة إتخذ إسلوباً جديداً في تمزيق الذاكرة الشيعية كي لا تتعظ من مآسي تأريخها المعاصر فكل الجراح والنكبات التي تركها فرعون البعث في جسد الشعب الشيعي العراقي- وهو الذي يشكل الأغلبية الساحقة من السكان في العراق- وكل مآسي الغزو الامريكي وجرائم القاعدة وبعدها داعش ..

• يراد من الشيعي ان يشطبها من ذاكرته فقد أرادوا للشيعة ان ينسوا البعث بشعارات (التسامح)

لكن البعث انتج القاعدة وارادوا للشيعة ان ينسوا جرائم القاعدة بشعارات (اللحمة الوطنية) لكن القاعدة انتجت داع..ش وارادوا للشيعة ان ينسوا جرائم داع..ش بشعارات (الهوية العراقية ) .. كي يبدأوا بصناعة حاضر منفصل عن الماضي لتعود عجلة التاريخ المأساوي ويتم إستغفال الشيعة كي يعودوا ليعيشوا قرونا أخرى تحت وطأة الطغيان والإظطهاد الس… ني الذي تارة يتبرقع بعباءة الدفاع عن عقيدة عمر والصحابة وتارة اخرى دفاعا عن العروبة ليمارس ذبحه للشيعة ..

• اليوم لابد ان تكون كل الاحداث العظيمة والكبيرة التي كانت تشكل منعطفات مصيرية في مسار الوجود الشيعي .. كل هذه الاحداث لابد ان تكون حاضرة في الوعي الشيعي والإهتمام بإحياءها وجعلها مناسبات مهمة كي تعرف الاجيال ماذا جرى فيما سلف ولا تقع في مستنقع الاخطاء والتضليل والتحريف .

• فالإبادة التي تعرض لها الشيعة من خلال حرب المفخخات والذبح ومجزرة سبايكر وباقي الجرائم وصولا الى فتوى الجهاد الكفائي لابد ان تبقى حاضرة في الوعي الجماعي الشيعي وإلا فإن الاجيال القادمة سيتم إفتراسها فكريا ثم ينتهي بها المطاف الى مقابر جماعية جديدة !

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إغتيال الذاكرة الشيعية في العراق  
حكومة الكاظمي.. اول الغيث استقطاعات  
هل من علاقة بين قطع رواتب المتقاعدين والمتظاهرين ؟
الاجتياح البعثي الداعــشي الذي اصطدم بجبل السيستاني والحشد
أنهيار النظام الصحي العراقي الوشيك  
المزاج السياسي المتلون..!  
هل يحق لحكومة الكاظمي إتخاذ قرارات مصيرية ؟ !  
هل احتجاجات تشرين وحكومتها الجديدة تستهدف الشيعة حصرا؟  
الأسئلة التي يجب الإجابة عنها بضمير واعي ...  
المعصومين يختارون لنا أقصر الطرق ..  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك