هل من علاقة بين قطع رواتب المتقاعدين والمتظاهرين ؟



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

محمود الهاشمي ان المنطق الاقتصادي والسياسي ،لايضع بالحسبان ان تكون عملية قطع رواتب فئة (المتقاعدين) من قبل حكومة الكاظمي ،احدى الحلول ،لتجاوز الازمة الاقتصادية بالبلد ،فجميع الحلول التي تم طرحها من قبل خبراء الاقتصاد ،اهتمت بجوانب اخرى ووضعت بين يدي الحكومة خارطة طريق ،سواء على المدى القريب او البعيد ،رغم ان فيها (مرارة) و(صعوبة) في بعضها ،وانا طالعت العشرات من الحلول التي وردت سواء في (المجاميع) او في (الصحافة) او وردت على السن الخبراء عبر شاشات الفضائيات !! الحكومة وضعت جميع هذه (الحلول )خلف ظهرها وفاجأت الجميع بقطع نسبة من رواتب (المتقاعدين )ومعهم الموظفون ايضا !! وسواء استمر القطع او التراجع عنه ! السؤال الذي يلفت النظر ؛-ما الجدوى اذن من المنصات الاعلامية والورش والندوات والدراسات وعقول المختصين اذا كانت الحكومة لاتطالعها اولا ثم تتخذ القرارات (السيئة) ثانيا ؟ الاخوة من اصحاب الرأي والمشورة ومنهم من يديرون مراكز دراسات كبرى خارج البلد وداخله ،قدموا توصيات محط تقدير كبير ،لسنا بصدد ذكرها لسعتها وسعة عددها ،اصيبوا باحباط كبير ،(وذلك من حقهم )لانهم اوقفوا عقولهم واقلامهم واوقاتهم ليشاركوا في تجاوز حكومتهم التحديات التي تمر بها ،خاصة وانها حكومة (فتية) وليس خيار الكتل السياسية وربما تخط طريقها بالشكل الذي ينقذ البلد من محنته ومن اخطاء من سبق !! الذهاب الى فئة المتقاعدين استوقفني منذ صدوره حيث هرعت جميع المنصات الاعلامية الى لعنه ،ومنها من توقعنا ان تكون قريبة من الحكومة باعتبار انها (قريبة )من (العلمانية) ومن (الغرب) هذه القنوات كانت الاكثر تحاملا الى درجة انها صنعت اجواء للنيل من الكاظمي اكثر من غيرها (اعني القنوات الناقمة على حكومة الكاظمي ومجيئه) !! هذا الاجراء الحكومي حمّله كثيرون على انه يهدف الى التغطية على المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة ،والتشويش على الشعب كي لايصغي لنتائج التفاوض ،خاصة وان الشكوك بالوفد التفاوضي العراقي بلغت حد (التخوين)!! اخرون اعتقدوا ان الاجراء جاء بسبب اعتماد الكاظمي على مستشارين غير اكفاء وهم من (ورطوه) بذلك .، غيرهم تجاوز ذلك واعتقد ان القرار جاء بعد اجتماعات مطولة لمجلس الوزراء وان القرار صدر بالاجماع وليس وزير المالية هو من يتحمل مسؤوليته ،انما الجميع بما في ذلك رئيس الوزراء !! اما خاتمة الاراء فيقول ؛-ان السيد الكاظمي جزء من (المخطط )لدعم (الاحتجاجات ) التي انحصرت جغرافيتها في مناطق الوسط والجنوب لامر يعلمه الجميع ،بعد ان شهدت جلسة مجلس النواب خروج صنفين من النواب وبقاء صنف رفع يده لاخراج القوات الاجنبية ، جغرافية عمله في المناطق اعلاه !! السيد الكاظمي ومستشاروه يعلمون علم اليقين ان الذين قادوا الاحتجاجات هم من الشباب ومن اعمارهم بالكثير منهم حتى دون العشرين عاما ،وهم بحاجة الى فئة من (الشيوخ ) كي يكون الامر مقنعا اولا ،ثم ان هؤلاء (الشيوخ ) لهم ابناء واحفاد سيتضامنون معهم ،واذا كانوا يوما ينصحونهم بعدم المشاركة هذه المرة سيتقدمونهم ويهزجون لهم (شحده اليگطع مني الراتب ،،، الخ ) ورب سائل يسأل ؛-هل من دليل اقول اقرأ هذا الخبر الذي نشرته السومرية قبل قليل (حدد متقاعدون ،الخميس، يوم الاثنين المقبل موعدا للتظاهر ضد قرار الاستقطاع نسبة من رواتبهم، مشيرين ان الحكومة قتلت 3.6 مليون عراقي ). السيناريو المقبل كما يصفه مقربون من السفارة الاميركية،يؤكد ان (الجغرافيا )التي رفعت يدها لقرار خروج القوات الاميركية يجب ان (تخفض)!! بدأ (المخطط ) منذ تشرين ومازال يتصاعد ،ووصل الى اسقاط محافظة ذي قار وتحرك باتجاه النجف ،فذيقار (بعيدة جغرافيا) عن اي محافظة قريبة ويمكن ان يطبق عليها المشروع بالكامل ثم انها الاكثر ضررا من العملية السياسية فمازال البؤس والحرمان لصيقها منذ قرون ،اما النجف فلأنها وراء (فتوى الجهاد الكفائي) الذي افشل مشروع (التقسيم )!! لاشك ستضاف شرائح اخرى الى المتظاهرين ،من موظفين وكسبة ،ومن اصحاب المحال التجارية لان الاحتجاجات تعطل عملهم !! حينذاك تسقط (الجغرافيا) المعترضة اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان القوات الامنية لاتهش ولاتنش ،ورأيناهم وهم يسبحون بدمائهم قبل ايام ويشرفون على عملية (اكراه المسؤولين على الاقالات) وكأنهم يستلمون رواتبهم من السفارة الاميركية وليس الخزينة العراقية !! الاعلان عن غلق مكاتب عصائب اهل الحق والخشية من (الفتنة) وان كان مقبولا لدرء الخطر عن انفسهم ولكن بيان الشيخ قيس يحدد جهات عديدة مشاركة بهذه (الفتنة) 1-اجندات اجنبية !! 2-تطورات الوضع السياسي ! 3-تعاون مع بعض الجهات السياسية والحكومية المحلية لاشك ان البيان يؤكد ان سبب هذا الاستهداف لمقار الفصائل والحشد (لافراغ الساحة من الوجود الوطني) ويعني (الرضوخ للاملاءات الاميركية ) و(خفض الايدي) والالتحاق باخوانهم من ممثلي (المناطق الغربية والشمالية )!! بعد هذا نسأل؛-هل يكفي ان تغلق (بابك ) لتكون (امناً)؟ هل سنسلم اخر (ساتر ) الى اعدائنا ؟ اذن لماذا ارقنا الدماء وحشدنا ابناءنا لتحرير (ثلث)الاراضي العراقية ؟ المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة ،نوع من الوهم ،فامريكا منذ عهد ترامب وحملته الدعائية للانتخابات عام 2016 انسحبت من عشرة اتفاقيات ومعاهدات دولية ومن اغلب المنظمات العالمية واخرها (الصحة)!! فمنذ متى تبحث عن الاتفاقيات والمعاهدات وتحترمها ؟ ستستخدم الولايات المتحدة اساليب معهودة في المناورة والافتراضات والضغط الاعلامي ،والتهديد بالعقوبات الاقتصادية وترهيب الشخصيات السياسية وابطال المقاومة الى ان تكمل مشروعها بوضع البلد تحت نير استعمارها اسوة بدول الخليج ،التي لايسلم امراؤها من (الاهانة)رغم حجم المبالغ التي يدفعونها وحجم الرضوخ والاذلال !! مثلما لامريكا اوراق للعراقيين اوراق كثيرة ،اشد بأسا ورسوخا ،لانريد الافصاح عنها لانها المفاجأة التي لم تكن بحسبان احد !