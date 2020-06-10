كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  

مهدي المولى ||

من حقنا ان نسأل اتفق هؤلاء المتظاهرين على إقالة 9 محافظين فقط اي محافظات الجنوب والوسط اي المحافظات الشيعية يرد أحد هؤلاء المتظاهرين الذي يسمي نفسه ناشط مدني من أجل القضاء على المحاصصة والفساد والفاسدين وهل المحافظات الشيعية وحدها فاسدة ووصل محافظيها الى كرسي المحافظة بالمحاصصة من الطبيعي كل المحافظين لصوص وفاسدين وكلهم وصلوا عن طريق المحاصصة ومن ينكر ذلك لا شك انه داعشي لص عبد وجحش من عبيد وجحوش صدام وبعد قبر صدام أعلن انه عبد وجحش لآل سعود اليس كذلك؟!

فمن يريد فعلا القضاء على حكومة المحاصصة التي هي السبب في تفاقم الفساد وسيطرت الفاسدين ان يدعوا الى مظاهرات واحتجاجات سلمية تشمل كل المحافظات العراقية دون استثناء ويكون لهذه المظاهرات والاحتجاجات قيادة مركزية واضحة معروفة صادقة وصريحة لا تخاف ولا تجامل ولها خطة واضحة وبرنامج واضح وصريح لا يعرف التأويل ولا التحريف تحدد السبل وتحدد الأهداف مسبقا .

وبهذه الطريقة تصبح قادرة على التحدي وتمنع دخول المنحرفين والمندسين وكل من في نفسه مرض من عبيد وجحوش ومن جواري ومرفهات صدام ومن ال سعود ومنظماتها الوهابية الإرهابية القاعدة داعش وكل من يريد بالعراق والعراقيين شرا.

لا اعرف شي عن هذا الناشط الذي أطلق على نفسه ناشط مدني لا شك انه كان من جوقة التطبيل والتصفيق الخاصة بصدام من الطبيعي لا يعرف كلمة ناشط ولا يفهم عبارة مدني لأنها كلمات لا وجود لها في زمن الطاغية المقبور والويل كل الويل لمن يتحدث بها لأنه كان يؤمن ويقر بربوبية صدام وشعاره الذي يقر به اذا قال صدام قال العراق لهذا كان لا يرى الا صورة صدام ولا يسمع الا كلام صدام.

العجيب الغريب كل عبيد وخدم وجواري ومرفهات صدام وزمرته تحولوا الى ناشطين مدنين الى دعاة للعلمانية والمدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي ويحنون ويتمنون عودة ذلك بعودة نظام صدام.

لا يهمنا ذلك ذاك عهد مضى وولى ولم يبق منه الا المقابر الجماعية التي اكتشف جزء قليلا منها لا يتجاوز الا واحد بالمائة في حين لا تزال الكثير منها لم تكتشف بعد بانتظار الصدفة او من يصحوا ضميره من عبيد صدام من الذين ساهموا في دفن العراقيين وهم أحياء ويرشدنا الى مقبرة مقبرتين ساهم في دفن العراقيين وهم أحياء وهذه يعني بانتظار عشرات بل مئات السنين وربما لم يكتشف الكثير منها وتطمرها الكوارث الطبيعية وحتى النسيان لهذا خصص العراقيون يوما في كل سنة يتذكرون فيه ضحايا المقابر الجماعية كي لا تنسى.

هذه أمور لا تهم هذا الناشط المدني انه مكلف بمهمة خاصة من قبل عبيد صدام وعبيد ال سعود وهي لا شيعة بعد اليوم وعودة بيعة العبودية أي عودة حكم الفرد الواحد العائلة الواحدة القرية .

ومن خلال تصريحاته وتعليقاته يتضح لنا انه يسعى بهمة ونشاط من أجل تحقيق هذه المهمة اي عودة نظام صدام عودة اذا قال صدام قال العراق.

نعود الى الناشط المدني ونقول المظاهرات التي بدأت في الجنوب وامتدت الى الوسط حتى بغداد كانت عراقية سلمية حضارية إنسانية ونالت تأييد كل الشعب العراقي بكل توجهاته الحرة وفي المقدمة المرجعية الدينية الرشيدة لأنها كانت ضد الفساد والفاسدين وضد حكومة المحاصصة وكانت تدعوا الى عراق حر ديمقراطي واحد موحد كانت تريد عراق يحكمه الشعب اي الدستور والقانون وكان هدفها انتفاضة شعبية تشارك بها كل المحافظات العراقية لان الفساد في كل المحافظات ولا يقتصر على محافظة دون محافظة وكل مسئولي المحافظات أوصلتهم المحاصصة ولا يمكن تحقيق الهدف المطلوب الا بانتفاضة شعبية عراقية صادقة في كل المحافظات.

لكن هذه المظاهرات اخترقت من قبل أعداء العراق ال سعود وعبيدهم الوهابية والصدامية وكل الذين لا شرف لهم وتمكنوا من خرقها والسيطرة عليها وحرفوها عن طريقها وعن هدفها.

أولا/ تمكنوا من حصرها في المنطقة الشيعية بكل قوة ومنع تمددها الى المحافظات الشمالية والغربية.

ثانيا/ تحويلها من مظاهرات سلمية الى مظاهرات عنف وحرق وقتل وأرهاب

ثالثا / جعلها مؤامرة لإشعال حرب شيعية شيعية ومن ثم تسهل غزوة داعش الوهابية الصدامية من خلال تهديم وتفجير مراقد أئمة المسلمين ورموز المسلمين وهذه امنية أل سعود منذ تأسيس دولة ال سعود ودينهم الوهابي وهم يسعون الى ذلك لكنهم فشلوا .

لا أدري ربما هذا الناشط المدني وعدهم بانه ومن معه من أنصار العبودية اي عودة نظام صدام سيحقق ما عجز ال سعود وصدام من تحقيقه.

رابعا / حاولوا أطلاق سراح المجرمين القتلة من الدواعش الوهابية والصدامية الذين اعتقلتهم الأجهزة الامنية في سجن الحوت في الناصرية.

الغريب العجيب لم نسمع اي رد فعل لهذا الذي يسمي نفسه الناشط المدني ومن هم على شاكلته ضد تصريحات المسئولين الفاسدين في المحافظات الغربية والشمالية مثلا أحد هؤلاء يتهم المتظاهرين في المحافظات الشمالية بالخونة والعملاء وانها مؤامرة شيعية ويعلن رفضه لأي نوع من المظاهرات كما ان محافظ أربيل يعلن بقوة وتحدي لم ولن يسمح لأي مظاهرة وقرر سحقها وسحق من يقوم بها .

أما الفاسدون في المحافظات الغربية حذروا من قيام اي مظاهرة واتهموا المتظاهرين بالدواعش رغم انهم ارسلوا الكثير من الدواعش الوهابية الصادمية الى مظاهرات الوسط والجنوب لتهديم مراقد اهل البيت والأساءة للمرجعية وأطلاق سراح الدواعش في سجن الحوت وحرق مقرات الحشد الشعبي قتل عناصر الحشد الشعبي لا أعتقد هناك شيعي مهما كانت خسته وحقارته يفعل ذلك .

أنا أتحدى هذا الناشط الذي يسمي نفسه ناشط مدني وكل هو الذين على شاكلته اذا رد على تصريحات الفاسدين في المحافظات الشمالية والغربية .

كما أتحدى هذا الناشط المدني اذا أسس لجان تنسيق للمظاهرات في المدن الغربية والشمالية

فاذا كنت عاجزا عن ذلك فأنك عبد مأجور.

ـــــــــــــــــ