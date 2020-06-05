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 لعبة ببجي وافكارها ضد الوحدانية 


  🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||
  ببجي : لعبة المسماة ساحات اللاعبين المجهولين.  وهي لعبة جماعية على الانترنت ولعبة البقاء صدرت عام ( ٢٠١٧ ) ، تم تحديثها هذه الايام بأضافة وضع جديد المسمى ( الادغال ) ، في خريطة ( سانهوك ) ، ويتمثل هذا الوضع ظهور تماثيل ( اصنام حجرية ) ، عند السجود لتلك الاصنام يتم اعطاء الاعب الجوائز كما اخبرنا المختصين بذلك . محل الشاهد : ونحن ليس بصدد بيان حكما شرعيا بذلك ، وان كان وضع هذه العبة بالعناوين الثانوية تحتوي على كثير من الاشكالات التي تجعلها في دائرة الحكم بعدم جوازها ، ولكننا قلنا نحن هنا ليس في محل البحث الفقهي لاصدار الحكم الشرعي اتجاهها . محل الشاهد.: ان ايجاد مثل هذه الافكار السوداوية ، الباعثة على استساغة السلوك الباعث الى امكانية الخضوع ، وتقديم الحركات الدالة على قبول الخضوع والذل لاحجار وباسلوب الترفيه المحترم ، لتلك الصور ولم يكون بأسلوب الترفية الفكاهي ، يجعلنا نتأكد ان امثال هذه الالعاب وجودها لم يكن عفويا من جهة ، وان وجودها له بعد عقائدي ورسالة شر الى ابنائنا وافكارنا ، تصدر بطريقة نفسية لاشعورية ، تستحكم الفكر ليجعل من تلك الفكرة راي مخزون مقبول  يتقبل بالمستقبل هذا الواقع . حيث استطاعوا بطريقة ارسال الافكار الصورية الالكترونية ان يوصلوا الى فكرنا ليتسلطوا عليه ويجعلونا نقبل ان نتقبل الشرك من خلال الالعاب ثم ليترسخ بالدماغ مقبوليته لنتقبله واقعا . القاعدة التي اسسها الدستور الاسلامي عدم ارضاء دول الاستكبار والاستعمار الا بعد ان تكون تبعا لملتهم ، وهذه التبعية السلوكية والعقائدية كانت صعبة عليهم في مامضى من الوقت بسبب تصدي اصحاب الرسالة الحق وكشف كل مخططاتهم ، ومكرهم ولكن الشيطان الاستعمار  اوعد [ فبما اوغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ] ، بعد ان ثبت في محله ان شيطان فكر ومنهج وليس اسمها من اسماء ابليس . محل الشاهد : فلم يكلوا ويملوا من اسقاط ابناء الاسلام فجاءوا لهم باسلوب جديد لاتباع ملتهم وهو اسلوب الالعاب الالكترونية التي جعلوا من عفوية الترفيه مصيدة لصاحب الفطرة السليمة . فيجب على كل شخص تحمل المسؤولية في الكشف عن هذا المكر الالكتروني ومتابعة الابناء ان لايقعوا بمكائد الشيطان وجنوده . نسال الله حفظ الاسلام واهله وحفظ العراق وشعبه .
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