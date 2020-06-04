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فنتازيا الفيس بوق..!  

58 2020-06-04

احمد لعيبي ||

 

 

جاي اتصفح بالفيس بووق..

وقريت شغلات منها

 طالبين عطوة من عائلة

القتيل الزنجي بامريكا وما

منطينهم..!؟

وعايلته تصيح بالشارع

يالله شكرا للحشد والايدوه هوهو..!

 

واكو صورة لرئيس وزراء روسيا

بوتين يقدم قهوة لرئيس الحفرة

البعثي صدام ابن العوجة

ومفرخة البعث تمجد وتكول

عندما كان العراق قويا معافى

ويقوده فارس..

 

انوب لكيت اعلان مال موبايل جديد

وصايرة ملاطش بين العراقين عليه

شلون نشتريه اذا خفضوا الرواتب

نشتري موبايل لو طماطة وبصل لو

بطل حليب جاموس عراقي ..

 

وفجاة شفت اعلان مال روبة عراقية

ويصيحون بالتعليقات المنتج الوطني

سد حاجة السوق واطيب من المستورد

وواحد حالف بالحمزة لكه بالروبة ذبانه

وواحد يكول شعراية مال ابط ..!

 

ردت اطلع من الفيس بوق الاكشر

لكيت واحد محفحف لازمله صمونات

ويغني عشرة بألف صمون ..

والموسيقى مال ذئاب الليل

مدري اني اشتبهت باللحن ..

 

شردت حتى اسجل خروج من التطبيق

لكيت الوادم متذابحة عالوطن والمواطن

والمشكلة احنه لا عدنه وطن ولا عدنه مواطن

ولا عدنه علاقة بين الوطن والمواطن بس

بالتلفزيون والفيس بووووق..

 

·        تف على هيج عمر

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