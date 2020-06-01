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لا استطيع ان اتنفس..لااستطيع ان اتنفس..  


عبد الحسين الظالمي ||

 

بهذه العبارة التي تكررت عشر مرات انتهت حياة الرجل الامريكي ذات البشرة السمراء  والذي فقد حياته نتيجة  الافراط في استخدام القوة والتعسف في استخدام الحق اذ اثبتت الاشرطة المصورة من مكان الحادث ان طريقة اعتقال الشخص كانت هادئة ولم يقاوم الرجل الاعتقال  وسلم نفسه بهدوء  على عكس ما تندعي الشرطة والتي  تقول ان القتيل استخذم العنف مع الشرطة اثناء محاولة اعتقاله .

يخطىء من يتصور ان مايجري في امريكا من مظاهرات ونهب وحرق هو ردت فعل على حادث الرجل الاسود، مايجري هو انفجار مشاعر كبت  التعامل العنصري الذي يتعامل به الرجل الابيض اتجاه  الغير  المغاير له في العرق .

نعم قد يتظاهر الامريكي امام العالم انه رجل متحضروديمقراطي، في الظاهر نعم ولكن في الحقيقة تكون خلاف ذلك عندما تواجه الامريكي الحقيقة على ارض الواقع ونحن العراقيون  شاهد حي لحقيقة الامريكي الواقعية.

فما عرض من صور في سجن ابو غريب يعكس سلوك الرجل الامريكي الحقيقي وما تعرض له المواطنين العراقين من قتل في الشوارع ودهس بمجرد ان يشعر الامريكي بخطر حتى ولو كان دلك وهما في ذهنه فاليس لدية سوى اطلاق النهار والقتل وهو مرعوب .

المهم من الحادثة التي جرت مع المواطن الامريكي هو انها عكست حقيقة النار التي تحت الرماد، قد يكون التظاهر قضية عادية وهي اسلوب حضاري ولكن ماذا يقولون عن النهب العلني لاموال الخاصة وهذا لو حدث في دولة اخرى لقالوا همجية وتخلف ولكن ماذا نسمي ذلك عند من يدعي التحضر اليس هذا تعبير عن الشعور بالطبقية والاحساس بالظلم ..

هكذا يعلم الشعب الامريكي شعوب العالم درسا عن زيف الديمقراطية عندهم فكيف هي عند غيرهم !.

فاذا كان العالم لم يعد مثلما كان عليه قبل كورونا فان امريكا لم تعد سمعتها  كما هي قبل حادثة الرجل الاسود فاعمليات النهب والحرق كشفت واقع وحقيقة زيف العدالة الامريكية اولا واحساس مواطنيها بالطبقية ثانيا .

وعبارة (اريد ان اتنفس) سوف تلاحق امريكا والامريكان اينما حلوا وكيف ما كانوا فبمجرد

ان يتكلم الامريكي عن صفة له سوف يواجه بالعبارة القاتلة (اريد ان اتنفس) هذه جملة سوف تضاف الى جملتين اخرتين لتشكل ثالوث الصورة الامريكية  مهما يحاول البعض تلميعها!

( امريكا الشيطان الاكبر .... الموت  لامريكا .... اريد ان اتنفس ). وربما سوف تحمل لنا كورونا امريكا  جملة رابعة  تحمل في مضمونها

(اذا كان بيتك من زجاج فلا تضرب الناس بالحجر... بيتك بيت عنكبوت )  ....(ان اوهن البيوت لبيت  العنكبوت )....مهما تفرعنوا سوف تبقى الكف والمحبس لعنة تلاحق  قاطعيها  والطالب بالثائر يدا ذات خلال  ترفع للسماء  كل صباح ومساء  تدعوا ( اللهم نسالك ان تنتقم من كل جبار فاجر في الارض اعاث فيها الفساد وقتل صاحب الكف والمحبس بدون ذنب الا لكونه  يريد اللناس  ان تتنفس  بدون ركبة الامريكي . ( انك تضغط على عنقي اريد ان اتنفس اريد ان اتنفس اريد ان اتنفس .......

انقطع نفس الرجل الاسود  وفارق الحياة .....وبدت العاصفة تعصف ......

كم تمنيت ان تكون ياروح الله  في هذه الايام ( وهي ذكرى رحيلك ) حاضرا لترى بعينك  ما صنعت عبارتك الشهيرة الموت لامريكا ..فهاهو الموت قادم على يد فرعون امريكا  ليمزق بيت العنكبوت ... ومن يرى ان امريكا دولة عظمى  نعم ...ولكنها عند الله اوهن من بيت العنكبوت ..  (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ).

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