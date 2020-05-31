المقالات

الفساد يهزم الدولة  


حافظ آل بشارة ||

 

رغم ان اغلب الناس المتابعين يملكون تصورا عن ملفات الفساد الذي دمر العراق ، الا ان (قائمة الاربعين) التي عرضها السيد عادل عبد المهدي امام مجلس النواب بعد تنصيبه شكلت مرجعا ممتازا لأربعين عنوانا من اشكال الفساد التي يعاني منها العراق ، ووعد الرجل بأن يبدأ بمكافحة الفساد وشكل مجلسا اعلى لهذا الغرض ، وبغض النظر عن مدى قدرة الرجل على المضي في تلك المهمة فان اقالته انهت المشروع ، ويواجه رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي ضغوطا من اجل منعه من البدء بملف مكافحة الفساد ، ويقول مراقبون ان الكاظمي لن يستطيع فتح ملفات الفساد لأن بعض كبار الفاسدين محميون من قبل قوى دولية ، حاليا وصلت مسيرة الفساد الجماعي المحمي الى ايصال العراق الى وضع الافلاس شبه الكامل ، فاصبحت الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب الناس، عوائد النفط متدنية واموال الكمارك والضرائب تسرق ، وكل مورد اقتصادي مدر للدخل تمسك به دوائر الفساد المتفقة لذا من المنتظر ان يزداد الوضع سوء اذا بقيت ازمة اسعار النفط عند هذا المستوى لمدة طويلة .

محاربة فاضحي الفساد

اصبح الناس يعرفون عددا من السياسيين والسياسيات الذين يظهرون في الاعلام ويكشفون ملفات فساد خطيرة ، وبعضهم يدلي بمعلومات موثقة عن حجم الفساد واشكاله ومقدار الاموال المسروقة ، هؤلاء لا يمكن الشك بمدى شجاعتهم ودقة معلوماتهم ، وقد لاحظنا ان هؤلاء يواجهون هجمات اعلامية تطعن في نزاهتهم وتأريخهم وشرفهم ويتطوع بعض الكتاب المأجورين لشن تلك الهجمات المدفوعة الثمن ، والغريب في تلك الحملات الاعلامية العدوانية انها تركز على الصاق تهم شخصية بمن يفضح الفساد ولا تتطرق الى الملفات والارقام والادلة التي يقدمونها ، مع ان المطلوب من كل شريف دعم وتشجيع من يفضحون الفساد وان كانوا سيئين وفي الحكمة قيل : لا تنظر الى من قال بل انظر الى ما قال ، الفاسدون يدافعون بقوة عن الفساد ويمنعون اي برنامج لمكافحة الفساد بالقوة والتهديد ، ويجندون الاقلام والعصابات لاسكات كل معترض .

من هم فاضحو الفساد ؟

اغلب الذين يكشفون ملفات الفساد من قائمة الاربعين بندا وغيرها هم اما نواب سابقون او وزراء سابقون او خبراء او كتاب ، ولديهم اطلاع واسع بهذا الموضوع الخطير ، ولكنهم ما أن يتكلم أحدهم في هذه القضية المصيرية حتى تشن عليه حملة تسقيط وكأنه من كبار اللصوص ، حتى ان بعضهم فقد اقرب اصدقاءه او تعرض لتهديدات خطيرة او محاولات اغتيال ، وهنا نقترح على السيد الكاظمي تشكيل لجنة من هؤلاء المتصدين الشجعان رجالا ونساء وبالتنسيق مع القضاء ومجلس مكافحة الفساد والنزاهة والقوات الأمنية للبدء بمكافحة الفساد بجدية ، لأن هذا الفساد المذهل اذا استمر فلن تكون هناك حكومة ولا أمن ولا عمل تنفيذي ولا انتخابات ولا لقمة عيش للناس .

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل سنشهد ربيع امريكي  ومن يستغل الوضع لصالحه؟!. ..
اثر .. يقتفي .. اثر  ..!
الفساد يهزم الدولة  
آل سعود والبقيع!!!  
الديمقراطية الامريكية..والتمييز العنصري  
لا تأمنوا  الجائحة !!
شحاته..سليماني..المهندس..!    
النُخَب .. وسياسة تدمير الشباب ..!!
اعذرني لا أصدق خدعة منظمات المجتمع المدني!؟
ترامب وإدارة الشيطان الأكبر  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك