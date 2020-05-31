المقالات

هدم القبور .. مأساة تتجدد مرارتها سنوياً  


السيد محمد الطالقاني ||

 

الوهابيون ورثوا الحقد الدفين ضد الحضارة الإسلامية من أسلافهم الطغاة والخوارج الجهلاء, فكانوا المثال الصادق للجهل والظلم والفساد, وكان هدم قبور ائمة البقيع (عليهم السلام ) من مصاديق ذلك الحقد الوهابي, حيث قام الوهابيّون وحكّام آل سعود بالسيطرة  على المدينة المنورة، واستباحوا كل  مقدساتها، وعثوا في آثارها تخريباً وهدماً.

لم تكن ظلامة الأئمة (عليهم السلام) المدفونين في البقيع في حياتهم فقط، وإنما مستمرة الى وقتنا الحاضر، حيث حرمان شيعتهم من زيارتهم مع صمت العالم الاسلامي ومحابباتهم للنظام السعودي الخارج عن الاسلام الصحيح , وهو ظلم واضح جلي تمارسه السعودية وحكامها بحقد اسود دفين يرجع تاريخه الى حقد اسلافهم من الامويين الحاقدين على شيعة اهل البيت (عليهم السلام).

ان الاسباب الحقيقية وراء هذا الحقد الوهابي السعودي الاموي على ائمة البقيع (عليه السلام) هي القضاء على الاسلام الحقيقي,  حيث الكل يعلم ان اصحاب قبور البقيع هم حملة الرسالة المحمدية  الاصيلة  الذين وقفوا بوجه اصحاب الكفر والضلالة, من خلال نشرهم الفكر الاسلامي وبثهم الروح الاسلامية الصحيحة البعيدة عن العنف والتطرف والخروج عن الدبن, وقد دفعوا دمائهم من اجل حفظ هذا الاسلام الصحيح امام ذلك الحقد الدفين .

لقد بدد شيعة اهل البيت (عليهم السلام) الحلم الوهابي حيث قضى حشد المرجعية الدينية على دولة الخرافة الداعشية والتي تعتبر امتدادا للفكر الوهابي السعودي, وان شاء الله سوف يقبرون ال سعود في عقر دارهم فتزحف الملايين صوب البقيع كزحفها على كربلاء سنويا , وسوف نجعل قباب البقيع تعانق السماء, عندئذ سيعلم الذين ظلموا ائمة البقيع وشيعتهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قراءة عاطفية وقد إشارة ..  
خلية أزمة أم خلية حل؟ليس (بالحظر) وحده يحيا الإنسان!!  
المجال الحيوي للعراق وضرورة رسم الاستراتيجية  
نطرب على جوارب الغريب .. بوريس جونسون مثالاً  
الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة الإرهاب العالمي  
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
أمريكا والاندحار الى الهاوية  
مظاهرات امريكا الداكنة  
ماذا تريد حواء من آدم؟!!  
هدم القبور .. مأساة تتجدد مرارتها سنوياً  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك