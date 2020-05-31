هدم القبور .. مأساة تتجدد مرارتها سنوياً  

السيد محمد الطالقاني ||

الوهابيون ورثوا الحقد الدفين ضد الحضارة الإسلامية من أسلافهم الطغاة والخوارج الجهلاء, فكانوا المثال الصادق للجهل والظلم والفساد, وكان هدم قبور ائمة البقيع (عليهم السلام ) من مصاديق ذلك الحقد الوهابي, حيث قام الوهابيّون وحكّام آل سعود بالسيطرة على المدينة المنورة، واستباحوا كل مقدساتها، وعثوا في آثارها تخريباً وهدماً.

لم تكن ظلامة الأئمة (عليهم السلام) المدفونين في البقيع في حياتهم فقط، وإنما مستمرة الى وقتنا الحاضر، حيث حرمان شيعتهم من زيارتهم مع صمت العالم الاسلامي ومحابباتهم للنظام السعودي الخارج عن الاسلام الصحيح , وهو ظلم واضح جلي تمارسه السعودية وحكامها بحقد اسود دفين يرجع تاريخه الى حقد اسلافهم من الامويين الحاقدين على شيعة اهل البيت (عليهم السلام).

ان الاسباب الحقيقية وراء هذا الحقد الوهابي السعودي الاموي على ائمة البقيع (عليه السلام) هي القضاء على الاسلام الحقيقي, حيث الكل يعلم ان اصحاب قبور البقيع هم حملة الرسالة المحمدية الاصيلة الذين وقفوا بوجه اصحاب الكفر والضلالة, من خلال نشرهم الفكر الاسلامي وبثهم الروح الاسلامية الصحيحة البعيدة عن العنف والتطرف والخروج عن الدبن, وقد دفعوا دمائهم من اجل حفظ هذا الاسلام الصحيح امام ذلك الحقد الدفين .

لقد بدد شيعة اهل البيت (عليهم السلام) الحلم الوهابي حيث قضى حشد المرجعية الدينية على دولة الخرافة الداعشية والتي تعتبر امتدادا للفكر الوهابي السعودي, وان شاء الله سوف يقبرون ال سعود في عقر دارهم فتزحف الملايين صوب البقيع كزحفها على كربلاء سنويا , وسوف نجعل قباب البقيع تعانق السماء, عندئذ سيعلم الذين ظلموا ائمة البقيع وشيعتهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين

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