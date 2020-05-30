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تفشي كورونا.. تتحمل مسؤوليته الحكومة ام الشعب؟  


علي فضل الله الزبيدي ||

 

لكي لا اطيل في هذه المعضلة(العويصة) ولأننا نعيش في ظل أزمات متداخلة معقدة ومركبة.. فأنا أعتقد إن المشكلة في الحكومة العراقية.. فما قامت به الحكومة العراقي حجر امني وليس صحي.. وبكل بساطة ان المناطق الشعبية هي اكثر المناطق عرضة لانتقال الفايروس والعدوى والاسباب كثيرة:

الكثافة السكانية الكبيرة

تهاري البنى التحتية

الفقر الذي يكون سببا للخروج اليومي للكسبة الذين يقتاتون على الاجر اليومي

قلة الوعي الصحي

ازدحام الاسواق الشعبية التي لم تتأثر بالحجر الصحي نهائيا

 وما زاد الطين بلة هو الحجر نفسه فكثير من العاملين في الاسواق التجارية والمطاعم والشركات الذين سرحوا من عملهم توجهوا لمناطقهم للعمل..

السؤال امام هذه المعضلات ماذا فعلت الحكومة:

لم توزع مستلزملت الوقاية الصحية(الكفوف والكمامات والمعقمات)

لم توزع منحة مالية كدفعة طواريء للفقراء والعاطلين عن العمل.

لم يكن هنالك حجر صحي حقيقي للمناطق الشعبية

فالحكومة اما مهملة لمسؤوليتها او مرغمة لافشاء هذا الفايروس في المناطق الشعبية والاحياء الفقيرة

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