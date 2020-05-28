♦️ النزاهة سلوك وليس تنظير♦️

🖋️ الشيخ محمد الربيعي

[ انما يتقبل الله من المتقين ]

[ وقفوهم إنهم مسؤولون ]

النزاهة عرفة باصل اللغة ترك الشبهات، وعرفها اللغوين ترفع النفس وتباعدها عن كل قبيح ومعصية .

اصطلاحا البعد عن الشر .

وأنا اعرف النزاهة انها الضمير

وبهذا التعريف وغيره نلاحظ ان النزاهة ظاهرة انسانية يحكمها الانسان وقيمه سواء على صعيط الفرد والجماعات ، وهي ظاهرة اصلاح والصلاح .

والنزاهة يجب ان تكون سلوك وتطبيق ليست نظريات وتنظير لا واقع له ، اذ نتطرق لكثير من القضايا على مستوى التنظير والنظريات فقط، ولكن في الواقع العملي السلوكي لاتجد لها تطبيقا ، وهذا احد الا سباب وان لم يكن هو مبررا مقبولا ، يوضح سبب عزوف الناس عن الالتزام بالكثير من القيم لانهم يلاحظوا ان القائمين عليها هو اول المتخلين عن تطبيقها .

وهذه من الاشارات التي حذر منها القران الكريم ، ان يكون القول يخالف الفعل ، ولذلك القران اكد على الاسوة الحسنة وجعلها متمثله بالعصمة بالرسول الاكرم محمد ( ص ) واله الاطهار ( ع ) ، ليكونوا هم النموذج الذي نتمسك به ونقتدي في الوقت الذي يتخلى فيه قادة ومسؤولي كل عصر عن سلوكهم وقيمهم ويكونوا هم اول المفسدين بل وقادة الفساد والانحطاط .

محل الشاهد:

كي تكون نزيها وداعيا لها ،يجب ان تكون عندك قناعة بما تملك وبما تدعوا اليه ، والاماقيمة كل ماتحمل اذا ام تكن مقتنع به .

ان كنت تريد ان تكون نزيها وداعيا لها ، يجب ان يكون لديك شعور بالمسؤولية

وان تعرف ان مابين يديك من المسؤولية والصلاحيات ، الظيفية وغير الوظيفية والتي هي ضمن اطار تصرفك و مسؤوليتك اساس منبع ادارتها هو ماتعلمته من قيمك الدينية ، والتربية الاسرية، والاجتماعية ، والتي مصدرها الاسلام ، لان الاسلام اول من نادى بالقيم والاخلاق وسن القوانين ، الذاتية للفرد والاسرة والعشيرة والمجتمع والدولة ، بل لم يدع شاردة ولاواردة لم يسن لها حكما ومنهجا .

ان الاسلام هو اول من دعى لنزاهة ، ولكن المشكلة اليوم ليست النظريات والقوانيين انما منفذين والقائمين على تطبيقها .

يا ابناء شعب العراقي الحبيب

اننا نحصل على النزاهة الحقيقية ، عندما يكون القائم على العمل وفي العمل الوظيفي وغير الوظيفي ، في البلد يكون ممن نرتضي دينهم وخلقهم ، فمن ترضون خلقه ودينه هو النزيه .

ولكن يجب ان نتعلم ماهي نزاهة مامفهومها ، ماهي مصاديقها من ديننا و بذلك ، نحسها ونستشعرها ضرورة حتمية واقعية ،وبعد ذلك تكون ظاهرة على سلوكنا و المحور الاساسي للانطلاق والبناء والنهوض من جديد لبناء بلد العدالة والمسواة واحترام القانون.

وان قلت هناك مسلم غير نزيه فاعلم هذا اسمه مسلم والاسلام بريء منه الى يوم الدين

اللهم احفظ العراق وشعبه