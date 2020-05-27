مؤامرة إحياء خلافة د ا ع ش..أهمية المعلومة والمتابعة..الجزء الثاني..  

باقر الزبيدي ||

كان بالإمكان تفادي خسائر في الأرواح لو أعطيت أهمية للمعلومات الإستخبارية التي حذرت من الهجمات الإرهابية الأخيرة.

من الضروري ان لا تركز الإستخبارات المحلية على خطط وإستراتيجيات "د ا ع ش"، في الوقت الراهن يجب ان تكون هناك عمليات إستخبارية إستباقية تتكيف بسرعة مع المتغيرات التي صاحبت إنهيار التنظيم، وبدون تحليل إستخباري متكافئ، لن يكون هنالك سِوى كَمٌ هائل من المعلومات لا تؤدي الى نتائج إيجابية؛ بقدر ما تؤدي الى إرباك وتشابك معلوماتي وسيكون مكانها "الرفوف" بجانب مئات بل والآف التقارير الأخرى.

لو إستطاعت الأجهزة الأمنية ان تفرز تلك التقارير وتستخلص معلوماتها، فيجب عليها توخي الدقة في التطبيق التحليلي؛ فهذه المعلومات وان تم فرزها بصورة صحيحة إلاّ انه لا يمكن فك شفرتها إلاّ إذا كانت هناك إستراتيجية عملية صحيحة، وليس عمل عشوائي في التعامل معها.

يبدو ان الظروف الموضوعية التي سارعت بإنهيار التنظيم قد حتمت عليها تغيير عمل وخصوصية جهوده الإستخبارية، وهو ما أكدته الهجمات الأخيرة والتي كان واضحاً فيها ان "د ا ع ش" قد حصل على معلومات إستخبارية مهمة عن عدد القطعات وعتادها وساعات نشاطها، فقد هاجم النقاط الأضعف تسليحاً وعدداً.

ولذا فأن التحليل الإستخباري خلال المرحلة المقبلة و أي تحليل، يعتمد على الطريقة القديمة سيربك حتماً القرارات النهائية للقيادات الأمنية.

الجهد الإستخباري يفوق الجهد العسكري من حيث الأهمية، وهو ما سيجعل قواتنا الأمنية في موقف المهاجم لا المدافع.

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