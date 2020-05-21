المقالات

القدس وديدن الغرباء ؟


سجاد العسكري

 

    حكاية القدس وخيانة  الاعراب هو ديدن جلب الغرباء الى بلداننا للقضاء على مصدر قوتنا كما فعلوا بفلسطين وقدسها وهذا مايسعون له ؟

من ابرز القضايا المزمنة للامة الاسلامية والعربية هو الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من اجل شرعية القدس , رغم مكانتها في قلوب المسلمين والمسيحيين واليهود ,ومرور ازمنة وفترات من التعايش ,ومن النزاع ,لكن يبقى تبجيل هذه الارض المقدسة في نفوس هذه الديانات الثلاث.

   فأحياء مدينة القدس وقلبها نجدها مكونة من ثلاث احياء رئيسية هي: حي المسلمين ,وحي المسيحيين, وحي اليهودي بالاضافة الى الارمني , وفي كل حي يضم مكان مقدس للديانات الثلاث , ولكن اكبر هذه الاحياء هو حي المسلمين والذي يضم قبة الصخرة والمسجد الاقصى وهو من الأماكن المقدسة التي عرج منها النبي محمد "ص" الى السماء وهو مزار لألاف  المسلمين في العالم , ومن ثم ياتي الحي المسيحي والذي يضم كنيسة القيامة التي شهدت موت السيد المسيح وصلبه وبعثه كما يعتقدون ,ويدير هذه الكنيسة ممثلين عن مختلف الكنائس وهي مقصد للحج لالاف المسيحيين في العالم.

     اما الحي اليهودي يوجد حائط المبكى وكما يعتقدون هو ماتبقى من هيكل النبي سليمان ع , على كل حال فكل المعلومات والمؤشرات تشير الى ان القدس عربية وتاسست على يد الكنعانيين وهي من البطون العربية ,وتعرضت للحملات الفرعونية والبابلية والرومانية ...الى ان انتهت الى العصر الاسلامي وبقت تحت مظلة الاسلام .

   الغريب في كل هذا هو كلما يأتي غزو جديدة للقدس ينتهي لترجع الى ايدي اهلها وسكانها الاصليون من جديد , والقدس لها حكاية مع الغرباء واخرهم هو الاحتلال الصهيوني لفلسطين , ولكن هذه المرة كانت الحكاية مختلفة فمن اتى بالصهاينة هم انفسهم العرب حينما اعطوا جزء من فلسطين وتمليكها لليهود الصهاينة بمقترح من بريطانيا التي احتلت ومنحت حق الانتداب على فلسطين سنة 1917م ,ليزداد عدد المهاجرين اليهود اليها تحت انظار واسماع الدول العربية ومنها السعودية التي اعطت مالاتملك واعترفت بوعد بلفور المشؤم , وفي عام 1948م النكبة في اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي ان القدس الغربية عاصمة للدولة الاسرائيلية ...

   ولازال ديدن الغرباء متأصل في الدول العربية التي اعطت مالا تملك , فنشهد اليوم التطبيع مع الكيان الغاصب وتناسي القضية الفلسطينية ومظلومية اغتصاب اراضيها من الكيان الصهيوني , ولم تكتفي هذه الدول بهذا القدر بل عملت على ان تكون السبب الرئيسي بفسح المجال  امام الغرباء وطلب التدخل بشكل مباشرة , لتزعزع امن الشرق الاوسط وبالخصوص تفتيت الدول العربية التي لها قوة بشرية ومقاومة للوجود الصهيوامريكي ,فعملت اجندتهم الخبيثة والعميلة على تسويف كل قضية لها اجماع لدى الشعوب الحرة وتكون مصدر قوة وتهديد للغرباء.

   بالامس كانت القدس واليوم سوريا والعراق واليمن ... فاصبحت العواصم العربية محتلة من قبل انظمتها العميلة وهي التي اسقطت القدس بيد الاحتلال , لكن ديدن الغرباء صفعته يد المقاومة في الشرق الاوسط وعلى يد رجال المقاومة الاحرار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فاذا جاء وعد الاخرة .....
إسرائيل والأعرابي وجر فلسطين!
العراق؛ من يحلق شارب من؟!
أنسبونا إلى الخميني فقيه الفخر ..!  
هل البصرة تستحق حقيبة النفط فقط ام كل ما في العراق؟!  
في دائرة الضوء ..سليماني والقدس .
القدس وديدن الغرباء ؟
الكاظمي والشعور  ب(الغربة)
الشعائر الحسينية .. والعصفور ( كش ) الحلقة 1  
مفاهيم قرآنية – 2  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك