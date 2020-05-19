¤  الحذر من قاعدة الشيطان ¤

🖋️ الشيخ محمد الربيعي

هناك مبدأ تبناه المفكر والفيلسوف والسياسي الايطالي ميكافيلي مؤلف كتاب الامير ، ( الغاية تبرر الوسيلة ) واصبحت هذه نظرية يتعامل بها اصحاب السيطرة ، والاستبداد ،والديكتاتورية ، بل ومع الاسف اصبح شعارا لكثير من الاساليب الخاطئه والتي استفاد منها المفسدين، والمخربين ، والارهابين ، وكلا اصبح يطبق تلك النظرية وفق دائرة تواجدة ومحل مسؤوليته .

واخذوا يفكرون بتلك النظرية ، التي منبعها الفكر الشيطاني ، لان الشيطنة فكرا وليس اسما اثبت في محله ، محل الشاهد : وبسبب هذه النظريات وامثالها كان هناك تخبطا بالفكر المنعكس على الفعل من قبل الدعاة الى قضايا الحق عندما جعلوا من الهدف النبيل مبرر لارتكاب اي وسيلة خاطئة في سبيل تحققه ، متخذين من تلك النظرية الفاسدة الظالة شعارات سلوكيا نستخدم اي وسيله متاحه مادام الهدف نبيل

السؤال المهم هنا ماهو موقف الشريعة الاسلامية من امثال هكذا نظريات؟

نقول : هكذا نظريات لاتجد لها مكانا في الشريعة الاسلامية ولابمدرسة اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين ، بل هي تتناسب التناسب العكسي مع الفكر الاسلامي .

عندما تراجع الاشارات في الشريعة الاسلامية سواء كانت قرانية او سنة نبوية او سيرة وتأريخ تجد فيها انما يتحقق الهدف النبيل بالوسيلة النبيلة الصحيحة ، ولم تجعل من الاهداف نبيلة مدعاة لاستخدام اساليب مخالفه للشرع والعقل .

يا ابناء الشعب العراقي الابي

بكافة اطيافكم ، مذاهبكم ، قومياتكم مهما كانت اهدافكم واطروحاتكم نبيلة وصحيحة ومقبولة لابد ان تسلكوا لتحقيقها المسارات والوسائل الصحيحة التي لاتكون عكسية على الوطن والشعب ، وهذا لايكون الا بحفظ الدم والعرض والممتلكات وامن الوطن .

ولاتجعلوا لمن لا يريد الخير لهذا الوطن والشعب ان يستغل نبلكم ليدس سمه القاتل بينكم .

فمن لدية مشروع سياسي ، او اجتماعي ، او عشائري ، اين كان ذلك المشروع الذي يهدف الاصلاح منه ونصرا للوطن ، لابد ان يسير ويمر وفق وسيلة صحيحة ، تحقق ذلك الهدف، و نتائجه المرجوة منه .

نسال الله حفظ العراق وشعبه