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¤  الحذر من قاعدة الشيطان ¤


🖋️ الشيخ محمد الربيعي

 

 هناك مبدأ  تبناه المفكر والفيلسوف والسياسي الايطالي ميكافيلي مؤلف كتاب الامير ، ( الغاية تبرر الوسيلة ) واصبحت هذه نظرية يتعامل بها اصحاب السيطرة ،  والاستبداد  ،والديكتاتورية ، بل ومع  الاسف اصبح شعارا لكثير من الاساليب الخاطئه والتي استفاد منها المفسدين، والمخربين ، والارهابين ، وكلا اصبح يطبق تلك النظرية وفق دائرة تواجدة ومحل مسؤوليته .

واخذوا يفكرون  بتلك النظرية ، التي منبعها الفكر الشيطاني ، لان الشيطنة فكرا وليس اسما اثبت في محله ، محل الشاهد : وبسبب هذه النظريات وامثالها كان هناك تخبطا بالفكر المنعكس على الفعل من قبل الدعاة الى قضايا الحق عندما  جعلوا من الهدف النبيل مبرر لارتكاب اي وسيلة خاطئة في سبيل تحققه ، متخذين من تلك النظرية الفاسدة الظالة شعارات سلوكيا نستخدم اي وسيله متاحه مادام الهدف نبيل

السؤال المهم هنا ماهو موقف الشريعة الاسلامية من امثال هكذا نظريات؟ 

 نقول : هكذا نظريات لاتجد لها مكانا في الشريعة الاسلامية ولابمدرسة اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين ، بل هي تتناسب التناسب العكسي مع الفكر الاسلامي .

عندما تراجع الاشارات في الشريعة الاسلامية سواء كانت قرانية او سنة نبوية او سيرة وتأريخ تجد فيها انما يتحقق الهدف النبيل بالوسيلة النبيلة الصحيحة ، ولم تجعل من الاهداف نبيلة مدعاة لاستخدام اساليب مخالفه للشرع والعقل .

يا ابناء الشعب العراقي الابي 

بكافة اطيافكم ، مذاهبكم ، قومياتكم مهما كانت اهدافكم واطروحاتكم نبيلة وصحيحة ومقبولة لابد ان تسلكوا لتحقيقها المسارات والوسائل الصحيحة التي لاتكون عكسية على الوطن والشعب ، وهذا لايكون الا بحفظ الدم والعرض والممتلكات وامن الوطن .

ولاتجعلوا لمن لا يريد الخير لهذا الوطن والشعب ان يستغل نبلكم ليدس سمه القاتل بينكم .

فمن لدية مشروع سياسي ، او اجتماعي ، او عشائري ، اين كان ذلك المشروع الذي يهدف الاصلاح منه ونصرا للوطن ، لابد ان يسير ويمر وفق وسيلة صحيحة ، تحقق ذلك الهدف، و نتائجه المرجوة منه .

نسال الله حفظ العراق وشعبه

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