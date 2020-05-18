المقالات

رفع علم المثليين خرق  للدستور واتفاقية فينا  


زهير حبيب الميالي... hzuher 90@gmail com...||

 

شعب العراق الذي آلى على نفسه بكل مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الحرية  بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الإنسان.

حيث   هذا الدستور الدائم . وإن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق الاستقرار و  الحرية لشعبه   والاستقلال والحصانة لمواطنية والعزه والكرامة لساكنيه والسيادة     لارضه ومعتقداته   ً وسيادة القانون .

أن  أقدام  بعثة الأتحاد  الأوربي  على رفع علم المثليين فوق بعثة الأتحاد  فيه خرق للسيادة الوطنية وكذلك للدستور العراقي  في المادة  المادة 2

أولاً : - الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع :

فإن  تصرف  البعثة الأوربية  تتنافى  مع مبادىء  الإسلام  ومعتقدات  غالبية  الشعب  .

وكذلك فيه خرق للاعراف   والقيم والمبادئ  العليا  التي يتحلى بها الشعب العراقي  ذات الهوية الإسلامية  الغالبة . 

وكذلك هذا  التصرق  يتنافى مع معتقدات العراقين .

ثانياً : - يتضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين، والصابئة المندائين  .

اضافة  الى  ذلك  هذا التصرف  يتنافى مع الهوية الثقافية ومخالف النص الدستورية

المادة 35

ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاتٍ ثقافيةٍ عراقيةٍ أصيلة .

اضافة الى  ذلك  هذا  التصرف  يتنافى  مع إتفاقية  فينا لسنة  1961 التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية  وحقوقهم وامتيازاتهم   حيث  المادة 20 من إتفاقية  فينا

للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة، ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته..

وبهذا لم ترفع علم من هذا القبيل وهذا تناقض  لمواثيقها .  وكذلك  قامت بعثة الأتحاد  الأوربي  بخرق الدستور العراقي  لسنة 2005 وهذا يتنافى مع المادة 41 من اتفاقية فينا

مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.

كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها.

لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديه. وبذلك خرقة الدستور العراقي  في المادة  2  الذي يقول

أولاً : - الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع :وكذلك . المادة 35

ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاتٍ ثقافيةٍ عراقيةٍ أصيلة .

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما العمل تجاه منكر المثلية الجنسية الشاذة عن السلوك الإنساني القويم #  
اهانة الاسلام في بلاد المسلمين. (بلدان الكفر ترفع علم المثليين ).  
الإمام الخميني وإعلان يوم القدس العالمي  
رفع علم المثليين خرق  للدستور واتفاقية فينا  
شاركوا الله فشاركهم خلقهُ ..  
 الحذر من فتنة المثلية الجنسية بالعراق ..!  
صديقي السياسي (قصة حقيقية)  
هل تستطيع بعثة الاتحاد الاوروبي رفع علم المثليين في مقر الاتحاد في بروكسل ؟!  
عمل البعثات الدبلوماسية استنادا للقانون  
رجال تفتقدهم ليلة القدر  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك