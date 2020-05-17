المقالات

الحلقة الأولى / فنوننا عين سياستنا  ... !  


محمد علي السلطاني

 

 لقد عرفت البشرية الفنون على اختلافها منذ القدم ، ونكاد نجزم أن الفن نشاء مع نشأة الانسان الاولى ، ونمى وتطور عبر الزمن مع نمو  وتطور قدرات البشر العلمية والعملية ، حتى امست الإنسانية  والفن صنوان لايفترقان ، واخذت تجليات الفنون بأختلاف انواعها واشكالها احد أهم مظاهر التجمعات البشرية بدائية كانت او حضر .

 اذ باتت الفنون ، بمثابة ادوات للتعبير والمحاكاة لعادات وخصائص واحوال الشعوب والأمم ، وبالتالي اصبح الفن  الهويه المميزة لكل شعب أو امة ،

فما نجده من نقوش على جدران  الكهوف وسطوح الصخور و الواح الطين ، من رسوم ونقوش وزخارف ، تترجم في الحقيقة كل  المتغيرات الاجتماعية والثقافية وعلى رأسها السياسية الخاصة بحقبة زمنية معينة من حياة تلك الأمم .

بناء على ذلك ، أدركت الطبقة  الحكامة والساسة ، خطورة واهمية عالم الفن  ، فسعو جاهدين لتوظيف  أدواته واستثمارها تارة لتسويق سياساتهم ، واخرى لتلميع صورهم او لتشويه مواقف معارضيهم ومخالفيهم لدى الرأي العام.

وبذلك ولج الفن في عالم السياسة ،  و واكبه منذ بواكيره  ، وامسى من أهم ادواته الفعاله ،يتخذه الساسة وسيلة ، تهيئ الاجواء ، وتخلق الظروف التي تسهل لهم بلوغ الهدف . 

ومع التطور البشري وماشهده من  ثورة تكنلوجية ، كان للفن ولوسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي النصيب الأكبر منها ، وبدأت ماكينات الاعلام الضخمة سواء  المقري او المنظور او المسموع منها ، تهيمن وتوجه الرأي العام لما يريدة صناع القرار السياسي المحلي والعالمي .. !

للوصول الى الاهداف التي يرومونها ، وبذلك اصبح الاعلام بفنونه نصف المعركة أو هو كل المعركة في بعض الاحيان ، وبات لسان حال الساسة والحكام يقول :

 أن فنوننا هي عين سياستنا ..!

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكاظمي ومهمة قيادة العراق بـ (سلطة على)  لا بـ (سلطة مع)..!
الفخ..!  
الحلقة الأولى / فنوننا عين سياستنا  ... !  
رسالة إلى شيعة العراق  
مسبحات وخواتم و "سادة" جدد..
حية ودرج..!  
السياسة  بين المراهقة والنضوج..
مطارحات إيگورية..!  
الحشد الشعبي في كنف الكاظمي  
مراجعات حول إحياء يوم القدس العالمي في العراق  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك