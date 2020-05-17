جبهة الذيل ..بدل جبهة الصمود والتصدي ..!  

عبد الحسين الظالمي ||

تذكرت قصيدة الشاعر مظفر النواب

حول القدس (عروس عروبتكم )وهو يتهجم باشد عبارات

التهجم والهجاء على جميع القادة العرب (لا استثني منكم اح ) بتلك القصيدة الخالدة التي سمها القدس عروس عروبتكم، وتبادر الى ذهني سوال، للشاعر مظفر وهو لسان ملاين من العرب والمسلمين في وقته ،

تهجمت على القيادات العربية بهذا الاسلو القادح في زمن كانت القضية الفلسطينية لازالت تتصدر اولويات العرب فكيف بك الان وانت ترى العرب قد تغير اجماعهم من الدفاع عن فلسطين والقدس الى الدفاع عن من اغتصب القدس واصبحوا يستقبلون الغاصب لشرف كرامتهم بالاحضان؟

ماذا ستقول وانت تسمي القدس عروس عروبتهم؟

اظنك سوف تجيب سوف ابحث عن مفردة اخرى اكثر قساوة من (حضيرة خنزير اطهر ....) ا اترك الشعر وانتحر !

وهنا خطر في بالي ان اخبره شىء اخر ربما لم يصل الى مسامعه وهو ان بعض العرب يسعى جاهدا لاهداء المغتصب عروس اخرى او ربما اكثر قائلا له نحن نحلل الاربع

(مثنى وثلاث واربع) وانت اخونا وجارنا، وهذه المرة سوف تهدى له بدون مهر اكراما لاحترامه العروس الاولى بل وتطوع قسم من القادة العرب بالوقوف بكل الوسائل والجهود المتاحه من اموال وفكر ورجال ضد كل من يقف ضد هذا القرار ويشنون عليه حرب شعواء وتشكيل (جبهة الذيل) ضد كل من يساندة بالدفاع عن فلسطين .

مظفرالنواب لوعدت اليوم حيا لمثل بك ابشع تمثيل لارتكابك جربمة هتك عرض جارنا العزيز وسوف تصلب في باحة القدس وانا ناصح لك ان لا تعود لان المخبرين عنك وعن امثالك متطوعين بدون مقابل لتسليم من يحلم بمجرد حلم ان القدس عربية لان القرار صدر من شيطان رجيم !

ان القدس اصبحت (عبرية) بعد ان اجهد نفسه فقط بنقل النقطة من مجاورة الياء الى مجاورة العين (عربية ... عبرية ) ..

فلا تستغرب رحمك الله وابعد الله رحمته عن الغاصب ونزل نقمته عليه وعلى كل من تنكر لاقدس بقعة اسلامية بعد الكعبة

انطلق منها رسولنا الكريم في رحلة الاسراء والمعراج . ...........يوم القدس هوية الشرفاء والمخلصين لدينهم وعروبتهم وكرامتهم ...

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