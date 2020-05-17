Mbc الفاسق بنبإ   

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

[ يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين ]

يشهد الاعلام اليوم في نقل المعلومات مشكلة كبيرة وخطرا على الشعوب ، وبسبب تطور التقنية ، اصبح من الممكن ان يكون مصدر للمعلومات الكاذبة ، ونشرها على نطاق واسع ، لان اغلب وسائل الاعلام يسعى لهدف واحد هو الحصول على اكبر عدد من المتابعين والمشاهدين بواسطة تقنيات معتمدة بنقل المعلومات بصورة مزيفة و برامج مفسدة للقيم والاخلاق والاعراف والاديان.

وهذا مايلمس من تلك القناة المسماة mbc والتي وصل الحال بالقائمين عليها ان يقوموا بالتعدي و التطاول على الرموز من مجاهدي العراق امثال شيبة الجهاد القائد الشهيد ابا مهدي المهندس رحمة الله ، فما بثته كان كاشفا على رؤيتهم التكفيرية المساندة لداعش وامثال داعش ، لتقوم بقلب الحقيقة بجعل الجهاد وشرف الدفاع عن الدين والوطن ارهابا ، بينما المعتدي على المبادئ والاعراض والاوطان مجاهدا .

ان اغلب الاعلام يشكل مصدر للدمار والخراب وتفكك الشعوب ، ولهذا كان يعتبر تناقل الاخبار المزيفة من اسلحة الحرب فقد ذكر الجنرال الصيني سان في كتابه فن الحرب ،( الحرب كلها خدعة اذا كنت تستطيع ان تفعل شيئا اجعل عدو يؤمن بأنك غير قادر على ذلك ) ، اليوم يجب الحذر من الفساد الاعلامي قبل الفساد السياسي لان الاول يؤدي الى تقاتل والخراب والتفرقة والاختلاف بل وقلب الباطل الى حق وتزييف الحقائق ولذلك حذر القران والسنة النبوية واهل البيت بأحاديث عديدة من ذلك ، ومن هذا المنطلق يجب الحذر والتزام الورع والتعقل في نقل ( الخبر ) ، ومراعاة الجوانب الاخلاقية والشرعية والقانونية بذلك .

يا ابناء العراق الابي

نوصيكم بعدم التصديق بما تسمعوا وتشاهدوا الا بعد التأكد ، وعدم الانجراف وراء تلك الوسائل الاعلامية الباغضه الحاقدة ، نسال الله حفظ العراق وشعبه .

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