فايروس كورونا التحول اتجاهه من موقع الدفاع الى الهجوم

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

▪︎ مقترح ▪︎

ان كل الاجاراءت التي اتخذت اتجاه فايروس كورونا، والتي كانت بكل الدول تقريبا بنسق واحد ، نراها لم تكن صحيحة .

لان كل مكان وكل شعب في العالم له ظروفه الخاص به، و التي تجعله مختلف عن الاخرين ، نعم ان الخطر واحد ولكن هذا لايلزم ان يكون الاجراء واحد .

محل الشاهد : اكيدا لاينكر ان خطوة الحظر التجول ، كان لها نوعا ما الحد من الانتشار الفايروس ، وكانت في تلك المرحلة من ظهور الفايروس الحل الامثل.

ولكن السؤال الذي يطرح هل يبقى الحظر هو الحل الامثل ؟

مع قرارات رفعة بنسب وبفترات زمنية محدده؟!!!!

نقول : من وجهة نظر لا ندعي بها العصمة عن الخطئ ان الوقت الحاضر وبسبب الظروف التي تحيط بابناء الشعب العراقي ، ان بقاء حظر التجول مع قرارات تحديده بنسب وبزمان لايجدي نفعا بتا والتي كانت الاجراءاته بمثابة الموقع الدفاعي ، اذن يجب رفع الحظر والانتقال الى المرحلة الاخر تناسب الوضع الحالي لشعب العراقي ، وتكون هي مرحلة بمثابة الموقع الهجومي.

اذن علينا في المرحلة الثانية وهي مرحلة الهجوم كما اسميناها ان صح التعبير الاهتمام والتركيز على الوقاية الصحية والتي ايضا لن تنجح الا بفرض القانون واصدار الفتاوى الشرعية للالتزام بها على جميع دون اي استثناءات ، فارضه على الجميع لبس الكمامات والقفازات ، ويحاسب الموظف والمراجع وصاحب الاعمال المهنية والتجاري وكافة الاصعدة بعدم الالتزام وتشكل فرق لمتابع ذلك بدقه وبشرفية ومهنية دون التهاون والتساهل ، ويمنع منعا باتا لاي فرد مهما كان مكانته وموقعه يتجول بدونها ، على ان يتم من قبل الدولة توفير و توزيع ( مواد الوقاية ) ، على المواطنين مع توفر تلك المواد ببعض المواقع لتكن ايضا متاحة لمن يحتاجها وبالمجان.

وبذلك تعود الحياة الانتاجية والاجتماعية لطبيعتها، لاننا على يقين ان ارتداء الكمامة والقفاز سيكون مانعا حقيقيا والافضل في هذه المرحلة من الحظر الذي اصبح لايمكن السيطرة عليه ، لانه ما الفائدة بحظر التجوال وبنفس الوقت يسمح بتجمعات وتنقلات بدون السيارات مع عدم الالتزام بضوابط الوقاية الصحية ؟ !!

اذن رفع الحظر مع المحافظه على ادوات الوقاية الرئيسية ( الكمامة والقفازات ) ، هو اولى والذي سيحد فعلا مع الانتشار .

ولكن سيتم طرح تساؤل الاتي : انه مع الحظر التجول والقول بالوقاية ويوجد انتشار فكيف ستتم السيطرة على ذلك مع رفع الحظر ؟

الجواب الأن العمل بضوابط الوقاية الصحية تطبيقا فعليا واقعيا لم يعد حقيقيا وفيه تهاون كبير ، ولكن ان صدرت ضوابط فعلية كما اشرنا لها سلفا اكيدا ستنجح القضية وسنكتفي فقط بالكمامة والقفاز ، نتمنى الشفاء لكل المصابين ويحفظ الله العراق وشعبه

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