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 للقدس بيومها العالمي؛ فلسطين .. عروس عروبتنا !!  


🖋  قاسم العبودي ||

 

بهذه الكلمات العروبية أبتدأ الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب  قصيدته التي ذم بها قادة العرب . ووصفهم بأبشع النعوت .

لست بصدد تقييم القصيدة أو نقدها كون المشار ليس مضماري ، لكن بهذه الكلمات الشعريه ، أختزل الشاعر القضية الفلسطينية بدائرة القومية .

القضية الفلسطينية من منظورها العام ، هي قضية أسلامية كون القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين ، وأول بلد تنتهك سيادته بهذا الشكل الأليم الذي نراه كل يوم . القيادات العربية والأسلامية لم تعطي للقدس هيبة ، ولم تطالب بالقدس كرمز أسلامي ، بل تعاطوا معها كونها بلد عربي وحاربوا وفشلو ، وفاوضوا وفشلوا ، لأنهم بكل المحاولات الرامية لعودة القدس أنطلقوا من أضيق دوائر الحرب أو الحوار ، لذلك فشلوا بأستعادتها الى اليوم .

لكن عندما قرر الأمام الخميني أعلى الله  مقامه أن يجعل الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك ، يوم عالمي للقدس  أعاد الرمزية الأسلامية لتك المدينة المنكوبة من قبل الصهيونية ، وفق منظور أسلامي غاية في الدقة .

أعاد الأمام رضوان الله تعالى عليه ، القدس الى الواجهه بعد أن طمرتها المؤامرات الخبيثة ، ومحاولات التطبيع مع الكيان الغاصب ، وأعاد للأمة الأسلامية تكليفها الشرعي ، والإخلاقي للدفاع عن قيم الأسلام الحقيقي ، وعدم التدافع بأتجاه الهيمنه العالمية على المقدرات الأسلامية من جهه ، ومن جهه أخرى كشف عورات المدعين العروبيين الذين يرفعون القدس شعاراً ، وهم يمارسون الأنبطاح أمام الأحتلال الصهيوني ، وقد ذهب أكثرهم الى سلوك التطبيع المشين .

القدس بيومها العالمي مدينة الى الأمام الخميني الذي خصص قسم من الحقوق الشرعية الى قوى التحرر الفلسطينية  عندما كان لايزال في محراب علمه في النجف الأشرف ، وهو أول مرجع ديني في تأريخ العالم الأسلامي يستخرج أموال من الحق الشرعي ويدعم الشعب المسلم في فلسطين .

أول ممارسة ولائية حسبت للأمام عندما قام بهذا السلوك المرجعي الذي أعابه كثير ممن عاصروه في حوزة النجف الأشرف .

اليوم العراق بحشده ينتصر ، وغزة بحماسها تنتصر ، واليمن ولبنان وسوريا ، وأغلب قوى التحرر العالمي تنتصر بوجه الهيمنه البغيضة للأستكبار العالمي ، أنما تنتصر للسلوك الراشد والمسؤول للأمام الخميني الراحل .

لقد عبر الأمام بالقدس من القومية الى الأسلام بأوسع أبوابه ، وبقضايا الأمة الأسلامية الى فضائها الرحب ، فأن الأولى أن يكتب الشاعر قصيدته مفتتحاً باكورة كتابه .. فلسطين عروس أسلامنا .

السلام على من أعادة للأمة الأسلامية هيبتها في وقت تقزم رؤساء الحكومات العربية والأسلامية أمام جبروت الأستكبار العالمي .                                      

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