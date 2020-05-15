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بعد ان ذهبت العجة باللجة..!  


باقر الجبوري ||

 

نتسائل الان ...

البعض يقول ان قادة الاحزاب الشيعية قد خسروا الجولة والمواجهة على منصب رئاسة الوزراء وان السفارة الامريكية والخط البعثي والقومي انتصروا بتنصيب الكاظمي !!!

نقول هنا ...

ان هذا يعني ان الكاظمي امريكي ! ولهذا هم فرحين ويتباركون فيما بينهم . وهذا هو الواقع والحقيقة الكاظمي امريكي !

إذن فعلى الساسة السنة ان يقوموا بتقوية حكومة الكاظمي وانجاحها لانه ( أمريكي وتابع للسفارة ).

اليس كذلك ...

نعم .. ولكن هذا يعني شيئا أخر !

وهو أن نجاح الكاظمي وان كان امريكياً ومدعوما من السنة لابعاد الشيعة عن الحكم هو في الحقيقة نجاح للكتل والاحزاب الشيعية وحتى الاسلامية منها !!!

وستسألون ! كيف ذلك ؟

والجواب هنا وبكل بساطة لان الكاظمي هو مرشح الكتل الشيعية وان المنصب الذي شغله الكاظمي مخصص للشيعة الذين فازوا بالكتلة الاكبر بالبرلمان وليس منة من احد !

وبمعنى اخر فعدم تلبية حكومة الكاظمي للمطالب العامة ستكون سيئاتها على السفارة الامريكية التي عجزت ( وستعجز بإرادتها عن ذلك ) وهي التي ينتمي لها وكذلك للساسة السنة الذي الذين تفاوضوا معه لاجل المناصب في مقابل القبول بترشيحه وهرجوا لانتصارهم المزعوم بفرض الكاظمي على الكتل الشيعية ولعودة العراق الى المربع الاول حسب ما يزعمون !

وفي نفس الوقت سيكون نجاحه للشيعة لانه مرشحهم للمنصب المخصص للكتلة الشيعية الاكبر في البرلمان !

المعادلة ليست صعبة ..ولكن يصعب على البعض تقبلها

والان نتسائل ...منو ضحك على منو ...امريكا وساسة السنة ضحكوا علينا !!!أم ساسة الشيعة هم من ضحك على الجميع !!!

انطيها شوية صبر وخلي نشوف تاليها ..

تحياتي ...

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