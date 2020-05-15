المقالات

الشاعر علي الشرقي: قومي رؤوس كلهم  أرأيت مزرعة البصل؟


 

 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ بيت الشعر هذا للشاعر الفقيه السياسي علي جعفر الخاقاني الشرقي "علي الشرقي" المولود عام (1892) والمُتَوفى عام (1964)، الذي تعين قاضياً لمحكمة البصرة في (1933) وتسنم مناصب مهمة عديدة في الدولة العراقية.

يبدو أن مشكلة مزرعة البصل في العراق ليست جديدة يُثبت ذلك بيت الشرقي، لكنها أُذكيت بشكل بشع في العراق بعد العام (٢٠٠٣) وأدت إلى ما أدت من نتائج كارثية في هذا البلد الذي لا يزال عاقراً مقعداً.

كل مَن في هذا البلد يرى نفسه زعمياً أوحدا، وبغيره لن يستقيم الحال ويحدث الخراب، الكل يرى نفسه دون سواه الحاكم "الشرعي" الذي يجب ان يحكم ويجب ان يُطاع وإلا "لو بيها لو بطگ شواميها"، وكل أحاديث الشراكة والعمل بروح الفريق الواحد وإدارة الدولة الجماعية كاذبة وغير حقيقية ومستهلكة، رؤوس البصل لا يؤمنون بالشراكات قدر إيمانهم بالشركات، ولا يؤمنون بالعمل بروح الفريق الواحد قدر إيمانهم "بهاي إليّ والبيدك هم إليّ وانت كلشي ما إلك" ولا يؤمنون بمبدأ إدارة الدولة الجماعية لأنهم "مو كلش وي مفهوم الدولة مجهولة المالك"، العراقيون في مزرعة البصل لا يؤمنون بالرأي والرأي الآخر لأنهم لا يؤمنون بوجود الآخر.

لماذا كل هذه الفرقة؟

هل لأننا لم نستطع أن نكون مجتمعاً واحداً ولازلنا جماعات بشرية إثنية؟

هل لأننا وضعنا مرجعياتنا من كل نوع خارج أسوار الوطن التي لا تزال خضراء لم يشتد عودها؟

أم هل لأننا لا نؤمن بوجود الوطن ولا نراه حقيقة ماثلة أمامنا؟

مشكلة مزرعة البصل حقيقية قد لا تكون عراقية فقط لكن هي على أشدها في العراق وهي سبب رئيسي في معظم ما نحن فيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعار( صنع في العراق)..نريده واقعا  
الشاعر علي الشرقي: قومي رؤوس كلهم  أرأيت مزرعة البصل؟
الخميني بين العراقي والنيجيري ..!  
إصبع على الجرح؛ في شهادة مصداق الله في الأرض  
قفوا عند هامة علي وردوا المرادي!!!  
داعش ما بين تغير استراتيجية القتال و ضعف الامكانات  
يوم القدس العالمي وليالي القدر المباركة.  
يا لثارات اولاد ابن  تيمية!!  
عرفتً الله مبدع ... حين خَلقّ علياً  
علي ومحراب السياسة  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك