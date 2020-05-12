لي اسطري ولكم مابينها من سطور..!  

🖊ماجد الشويلي ||
🔘 تظاهرات أربكت الدولة، ومطالبات بأعادة هيبة الدولة، نجم عنها اقالة رئيس الحكومة ،لتستمر المظاهرات بارباك الدولة ، وتحاسب الحكومة السابقة لانها سمحت للمتظاهرين بارباك الدولة ، وأخرى لانها قمعت مَنْ أربك الدولة
((شليلة وضايع راسها))
🔘مظاهرات تطالب باقصاء الاحزاب الحاكمة منذ 2003 عن السلطة تُرغَم على تكليف الاحزاب الحاكمة ، بتكليف حكومة جديدة مهمتها إزاحتهم عن السلطة
((غميضة الجيجو))
🔘 أولوية الاحزاب الحاكمة في الانتخابات القادمة ؛ كيف أمنع خصمي من الفوز حتى وإن خَسِرْتُ ، ففي كل الاحوال سأحتفظ بوزاراتي
((جدر الشراكة ما يفور))
🔘 لولا (الذيول) الحشد الذي منع سقوط العراق بيد داعش ماكان يمكن لاحد أن يجد له دولة ليتظاهر فيها كما هو الحال الان .
وها هي داعش اليوم تعود من جديد ويعود (الذيول) الحشد ليؤمنوا العراق لمن يتظاهر ضدهم من جديد
(( بلاع الموس))
🔘 السيادة الوطنية عند بعض الساسة تحرير القرار السياسي من أيران حتى لو استبيحت ارض العراق كلها من الامريكان
((گدرتي على ابن عمي))
🔘لو اردت ان تعرف كيف تسير الامور في العراق بشكل مقلوب ؛ فما عليك ألا أن ترى كيف توكل القضايا الستراتيجية الكبرى لحكومة مؤقته وتمنع عن حكومة دائمة
((صچيجة بماي حار))
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