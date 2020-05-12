لي اسطري ولكم مابينها من سطور..!  

🖊ماجد الشويلي ||

🔘 تظاهرات أربكت الدولة، ومطالبات بأعادة هيبة الدولة، نجم عنها اقالة رئيس الحكومة ،لتستمر المظاهرات بارباك الدولة ، وتحاسب الحكومة السابقة لانها سمحت للمتظاهرين بارباك الدولة ، وأخرى لانها قمعت مَنْ أربك الدولة

((شليلة وضايع راسها))

🔘مظاهرات تطالب باقصاء الاحزاب الحاكمة منذ 2003 عن السلطة تُرغَم على تكليف الاحزاب الحاكمة ، بتكليف حكومة جديدة مهمتها إزاحتهم عن السلطة

((غميضة الجيجو))

🔘 أولوية الاحزاب الحاكمة في الانتخابات القادمة ؛ كيف أمنع خصمي من الفوز حتى وإن خَسِرْتُ ، ففي كل الاحوال سأحتفظ بوزاراتي

((جدر الشراكة ما يفور))

🔘 لولا (الذيول) الحشد الذي منع سقوط العراق بيد داعش ماكان يمكن لاحد أن يجد له دولة ليتظاهر فيها كما هو الحال الان .

وها هي داعش اليوم تعود من جديد ويعود (الذيول) الحشد ليؤمنوا العراق لمن يتظاهر ضدهم من جديد

(( بلاع الموس))

🔘 السيادة الوطنية عند بعض الساسة تحرير القرار السياسي من أيران حتى لو استبيحت ارض العراق كلها من الامريكان

((گدرتي على ابن عمي))

🔘لو اردت ان تعرف كيف تسير الامور في العراق بشكل مقلوب ؛ فما عليك ألا أن ترى كيف توكل القضايا الستراتيجية الكبرى لحكومة مؤقته وتمنع عن حكومة دائمة

((صچيجة بماي حار))

ــــــــــــــــــــ